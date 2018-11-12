〈台經院看明年經濟〉出口和消費均處在劣勢 台灣GDP恐陷「保2」戰

台灣經濟研究院今 (12) 日發布明 (2019) 年台灣經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 2.2%，較今年更新後的 GDP 2.57% 減少 0.37 個百分點，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，明年要小心的是民間消費和出口處在劣勢，更直言，今年已是沒有蟹黃的大閘蟹，明年更慘，恐會陷入「保 2」的保衛戰，並以近來話題性十足的蜂蜜檸檬來談，「可能要準備多一點來防範」。

孫明德認為，明年 GDP 雖暫時預測為 2.2%，但若金融面較預期動盪，是有可能陷入保 2 戰。

孫明德進一步指出，明年可能將開始看到美中之間非關稅的戰爭，例如互告對方的公司、匯率戰，不同於貿易戰的全面性影響，屆時要以個案看待對台灣的間接影響是好是壞。

另一方面，要留意的是，國內廠商看景氣不好就會減少投資，民間投資恐難有明顯的支撐力道。

從內需進一步來看，孫明德說明，由於全球金融市場動盪造成國內股市動能不足，再加上財政改革和民生必需品價漲，影響國內消費信心和購買力，因此台經院預明年民間消費成長率為 2.2%，下修 0.06 個百分點。

固定資本形成方面，受惠政府部門擴增公共建設支出，明年成長率可望達 4.4%，較今年提高 0.85 個百分點，其中，民間投資成長率 3.12%，較今年增加 0.02 個百分點。

不過，外需方面，台經院認為明年出口恐難維持今年成長表現，預測明年輸出和輸入成長率分別為 3.55%、3.98%，較今年下滑 0.37、0.96 個百分點。

孫明德強調，明年台灣外貿和消費將分別受美中貿易戰和金融緊縮影響，期望政府固定投資成為支撐經濟的重要動能。