信紘科掛牌首日蜜月行情失靈 股價一度貼近平盤

高科技製程供應系統廠紘科 (6667-TW) 今(13)日每股以 37.02 元掛牌上櫃，法人看好明年受惠半導體廠建廠需求帶動，營收可望持續成長，不過受到大盤表現不佳影響，盤中最大漲幅僅 3.5%，甚至一度回測平盤價位，蜜月行情失靈。

信紘科深耕 20 多年廠務供應系統，為半導體龍頭廠化學系統二次配管業務主要供應商，台灣市占率第一，隨著該龍頭客戶二次建廠配工程需求，加上舊廠製程調整，法人估到明年將有近 4 億元訂單營收陸續挹注，營運動能看俏。

信紘科產品涵蓋化學供應系統、研磨液供應系統與氣體供應系統等，另外也提供製程機能水供應系統、製程特殊廢液處理系統等為主，客戶以台積電為主。

信紘科今年前 10 月營收為 7.85 億元，年增 2.7%，受惠台積電持續擴充新廠產能規模，將有助信紘科營運表現。

另外，信紘科也積極協助產業客戶綠色轉型，2016、2017 年綠色製程銷售金額，分別達 0.98 億元及 1.31 億元，年銷售成長 34.19%，成長動能強勁。

法人指出，信紘科持續朝綠色製程發展，在「製程機能水」與國外製程設備原廠取得合作，更在「製程特殊廢液處理」發展一條龍服務，此外，公司更計劃透過具技術門檻標準化設備進軍中國與海外市場，瞄準未來中國市場極具成長前景，未來營運表現強勁，獲利成長可期。