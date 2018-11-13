蘋果iPhone新機不給力 大立光跌破3000元

蘋果 iPhone 新機銷售頻傳失利雜音，市場對蘋果砍訂單傳言不斷，拖累蘋果概念股今 (13) 日表現失色，股王大立光 (3008-TW) 早盤跌破 3000 元關卡；相關 EMS 廠鴻海 (2317-TW)、和碩(4938-TW) 等股價，也快速走跌。

蘋果股價今晨收盤重挫 5.04%，連帶造成大立光早盤股價下跌，最低價來到 2875 元，重挫逾 5%；同屬蘋果光學元件供應商的玉晶光 (3406-TW)，開盤重挫超過 7%。

大立光 10 月受到客戶端拉或疲弱影響，營收降到 52.1 億元，月減 5.57%，年減 6.95%，大立光估 11 月營收仍將較 10 月呈現月減與年減走勢。美系外資認為，大立光第 4 季營收將季減、年減約 1 成。

美系外資強調，包括蘋果新手機是否採 3 鏡頭設計，及來自大陸光學元件廠的強力競爭下，大立光明年業績具高度不確定性，因此調降評等。

外資預估，大立光第 4 季首月業績 52.1 億元，出現月減、年減走勢，第 4 季估達 145 億元，年減 10%、季減 11%；2018 全年營收估 524.7 億元，年減 1.24%，每股純益估為 188.5 元，較去年衰退 2.6%。