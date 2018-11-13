博實樂2018財年第4季度及全年財務業績發佈

博實樂教育控股有限公司（Bright Scholar Education Holdings Limited, 紐交所: BEDU），於2018年11月8日對外發佈其2018財年第4季度及全年（截至2018年8月31日）未經審計的財務業績。

2018財年第4季度財務亮點

（所有財務業績金額以人民幣為單位）

收入3.897億元，同比增長41.5%；

毛利 1.067億元, 同比增長56.2%；毛利率從去年同期24.8%提升至27.4%；

淨利潤1170萬元；調整期權費用後的淨利潤2090萬元，淨利潤率由負轉正為5.4%；

調整期權費用後EBITDA（不含攤銷折舊利息和稅費）3490萬元, 同比增加270.8%；EBITDA利潤率從3.4%增加到8.9%。

2018財年全年財務亮點

（所有財務業績金額以人民幣為單位）

收入17.189億元，同比增長29.4%；

毛利6.283億元，同比增長34.2%，毛利率從上一財年35.2%提高至36.6%；

淨利潤2.489億元，同比增長29.8%；調整期權費用後淨利潤2.780億元，同比增長44.9%，調整期權費用後淨利潤率從14.4%提升至16.2%；

每股盈利2.02元, 同比增加23.2%；調整期權費用後每股盈利2.26元, 同比增加37.8%；

調整期權費用後EBITDA（不含攤銷折舊利息和稅費）4.088億元, 同比增加33.6%；EBITDA利潤率從23.0%增加到23.8%。

戰略進展及回顧

博實樂CEO何軍立表示，“博實樂在本財年又實現了財務和運營業績的大幅提升，收入同比增長29.4%，平均在校人數同比增長23.3%，這兩個指標均超過了公司此前的年度業績指引。我們將繼續緻力於教育行業的投資，併建立戰略夥伴關係，以加速我們的核心主業和輔助教育業務的發展”。

本財年内，博實樂完成了武漢新喬5家連鎖幼兒園、加誠博教、範迪信國際教育和上學幫共4個項目收購，在輔助教育板塊包括學生家長擇校信息平台、海外升學服務、藝術高考培訓、留學生就業指導等領域進行戰略佈局。公司將在近期陸續完成幾個國内收購項目，包括收購浙江某藝術培訓機構70%的股權，山東省8所幼兒園85%的股權，以及位於成都的一家為中國留學生提供就業指導服務公司的75%股權。此外，博實樂擬全資收購一所擁有悠久歷史的傳統英國私立寄宿學校—伯恩茅斯學校（Bournemouth Collegiate School），開啓博實樂全球佈局的新篇章。

“與碧桂園集團的戰略合作關係，使我們能以輕資產模式推動博實樂學校網絡的持續擴張，截至2018年10月31日我們新簽13個合同，運營碧桂園全資擁有的12家幼兒園和1家雙語學校，總體容量約為5000學位。此外，我們與費得斯公學和北京師範大學的戰略合作也取得了順利進展。”

CEO何軍立又表示：“我也很高興自2018年4月我們宣佈股份回購計劃以來，截至2018年10月31日，公司已回購了約300萬股，總購買價格約為3700萬美元。”

“2018財年是博實樂既有收獲又有變革的一年。展望2019，我們會繼續聚焦通過内生增長及外延收購實現公司長期發展的戰略。通過擴大業務範圍、提升校園利用率、提高運營效率以及輸出優質教學成果，進一步鞏固我們的市場地位，為我們的股東繼續創造可觀價值。”

2018財年第4季度及全年未經審計的財務業績英文版也同時公佈，請點擊查看：http://ir.brightscholar.com/channels/34.html

關於博實樂

博實樂是中國最大的K12學校運營集團，是世界500強企業碧桂園集團戰略級優先合作夥伴，旨在為中國及全球學生提供優質教育，於2017年5月18日成功登陸美國紐交所，成為中國教育集團赴美上市最大的IPO。

截至2018年8月31日，博實樂教育集團在全國8個省份擁有包括K12國際化學校6所，雙語學校15所，幼兒園44所，在校生36000多名，教職工7800多名。此外，輔助教育業務還涉及課外培訓、遊學營地、升學指導等領域。