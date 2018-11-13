〈i鳳銷量減〉蘋果供應商傳減單 概念股集體暴跌 瑞聲跌逾7%

蘋果 (AAPL-US) 由於供應商傳出削減訂單量的消息，超跌 5.4%，市值 9214 億美元。今 (13) 日港股手機設備股開盤集體暴跌。

其中，瑞聲科技 (2018-HK) 跌 7.44%，創 2016 年 2 月以來新低。舜宇光學 (2382-HK)) 跌 3.96%，富智康 (2038-HK) 跌 5%，丘鈦科技 (1478-HK) 跌 4.47%。

瑞聲科技股價走勢 (圖：新浪財經)

美國 3 大股指今晨齊跌，蘋果公司由於供應商傳出削減訂單量的消息，超跌 5.4%。而蘋果供應商股價週一也出現集體下跌，Lumentum(LITE-US) 跌近 33%，該公司因大客戶減少訂單出貨量而下調第二財季盈餘和營收指引。

面板製造商 Universal Display (OLED-US) 跌 13%，音訊晶片製造商淩雲半導體 (CRUS-US) 跌近 14%。指紋掃描器製造商 Synaptics(SYNA-US) 下跌 8%。射頻晶片製造商 Qorvo(QRVO-US) 下跌 6.38%。Kemet(KEM-US) 跌 11.59%。

瑞聲科技更遭中銀國際調低目標價，由港幣 133 元降至港幣 60.40，大砍 54.58%，投資評級由「買入」降至「持有」；中金則維持其目標價港幣 60 元及投資評級為「持有」。