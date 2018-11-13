【安聯投信】新興股揚 亞股獲資金按讚

全球股市續彈，系統性風險下降，新興市場指數過去一周上漲 2.29%，新興亞洲上漲 2.83%，新興歐洲上漲 3.55%，受到巴西投資人獲利了結衝擊，拉美下跌 2.71%，安聯投信分析，美國期中選舉基本符合市場預期，年底前一大不確定性塵埃落定，全球市場風險偏好傾向謹慎樂觀。

以亞股當中的台股來說，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，過去一周，台股成交量約在 1000 億至 1200 億元間，指數一度受美股大漲激勵重返萬點，然而目前盤面仍欠缺主流股，萬點以上賣壓較大，但相信透過盤整，有助於日後再戰萬點整數關卡；以類股來說，投資人看待蘋概股，無論是庫存調整、供應鏈生產基地調整、抑或短期銷售不如預期等因子，都不妨視為是短期衝擊，此刻定期定額布局，反而可掌握長期成長趨勢產業的機會。

至於 A 股，安聯中國策略基金經理人許廷全表示，第四季將近過了一半，外資布局 A 股的步伐似乎有所加快，截至目前為止，包括高盛、橋水等知名外資機構一致看多 A 股，在這些外資法人的目光中，全球投資者進一步提升中國股票、債券的資產配置，中國資本市場吸引力也在進一步提升，基於 A 股「入摩」比例提升、「入富」等利多因素，投資人中長線擁抱 A 股基金的時點已經來了。

至於美股，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美國期中選舉結果出爐，一如市場之前預期，民主黨拿下眾議院，共和黨控制參議院，不確定疑雲消退，美國總統川普釋出兩黨合作訊號，拉抬股市漲速；單周三大指數全面上揚，道瓊工業指數彈升 3.33%，S&P500 指數漲幅達 2.50%，Nasdaq 指數亦上漲 1.36%。

民主黨贏得眾院控制權，共和黨則保住參院多數席位，國會形成分治，林素萍解讀，國會分裂將阻止川普進一步減稅，並束縛議員使其無法擴大已增長快速的預算赤字，亦預期川普對企業友善的政策將能持續；在重要總經數據方面，美國供應管理協會（ISM）公布 10 月非製造業指數為 60.3，雖較９月數值 61.6 微幅減弱，仍顯示經濟動能持續處於高速擴張階段。

值得注意的是，聯準會（Fed）利率決議如市場預期維持利率不變，並於會後聲明中提及強勁就業成長與消費者支出的情況下，通貨膨脹仍接近 2%，林素萍分析，Fed 仍朝逐步升息政策的步伐前進，並可能於 12 月再度加息一碼，建議投資人宜以多元資產參與美股的成長性。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。