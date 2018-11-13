【野村投信】今年以來唯一正報酬高收益債基金，美高收後市看俏

高收益債券基金一直是台灣投資人喜愛的產品，但今年以來由於美國升息衝擊債市表現，僅美元高收益債基金年初迄今仍保持正報酬 (如附表)。野村投信表示，美國高收益債今年以來表現依然亮眼，主要受惠於美國經濟體質穩健、企業獲利良好、違約率維持在長期以來的低檔等優勢，加上美國高收益債與美股有一定的連動，卻擁有較低波動度，在當前不確定性較高的市場中，美國高收益債是債券投資的首選。

野村投信表示，根據 Lipper 統計，今年以來 * 美元高收益債基金平均上揚 2.58%(如附表)，是唯一有正報酬的高收益債基金，表現明顯優於環球高收益債基金、歐元高收益債基金與歐洲高收益債基金，在市場普遍哀鴻遍野的環境下，美國高收益債能夠有突出的表現主要有四點優勢 : 短的存續期間、高殖利率、高利差水準與較高的平均票息。

野村企業研究與資產管理公司投資長高大維 (David Crall) 表示，今年美國高收益債的發行量遠低於 2017 年和長期平均水準，9 月份僅約 180 億美元的新債發行，遠低於當月歷史平均水平的 360 億美元(資料來源: NCRAM，資料日期: 2018/10)，隨著資金在次級市場的投入，促使美國高收益債市場穩步走高。聯準會預計將在 12 月再次升息，使利率到達 2.25~2.50％。市場也預估聯準會在 2019 年會再升息兩次。總體而言，未來 18 個月美國經濟將繼續走強，進而壓低美國高收益債的違約率，而摩根大通也預估美國高收益債 2018 年全年違約率可較去年改善，預估全年違約率為 1.25%~1.75%，遠低於過去 25 年的平均值 2.88%(資料日期: 2018/11/2)。

野村投信表示，除了較低的違約率，美國經濟能見度高、減稅政策與企業信心都營造良好的企業投資循環，加上企業獲利、薪資成長與失業率等數據都非常樂觀，美國強健的經濟體質將持續推動殖利率的走升，為美國高收益債提供良好的投資環境，在企業獲利持續成長的情況下，相較於歷史低點，美國高收益債目前利差仍有收斂空間，投資人可以伺機入場。

今年因為中美貿易戰和新興市場國家的貨幣問題，市場出現震盪，因此信心面較為負面，導致主動式高收益債基金今年以來整體規模縮水了 9%(如附圖)，但是值得留意的是，野村基金（愛爾蘭系列）美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 今年以來規模仍逆勢成長 4%，顯示優質策略將持續受投資人青睞。野村投信指出，投資人在選擇美國高收益債券基金時，不妨將投資團隊的經驗以及策略加入參考指標，以負責野村基金（愛爾蘭系列）美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 之投資分析的野村企業研究與資產管理公司為例，從 1991 年開始研究投資高收益債，歷經了多次景氣循環，核心研究團隊共同研究超過 18 年，謹慎評估公司的經營及財務結構風險，分析公司是否具備在「未來」可長期延續的商業模式，在不同的信評區間精選出具有「千里馬」特性的公司；同時快速反應、即時掌握投資機會並降低損失，追求創造亮眼的報酬。

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