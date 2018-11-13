美元指數重上97 人民幣中間價下調153點報6.9629

中國外匯交易中心公佈，2018年11月13日人民幣中間價下調153點，報6.9629，上一交易日中間價6.9476。上個交易日官方收盤價6.9661，上日夜盤收報6.9644。

美元指數漲勢如虹，一度突破97.5水平，刷新自去年6月以來的最高水平。市場人士普遍認為，美元指數的強勁走勢，受美聯儲“鷹派”立場的支撐，且上週公佈的美國生產者物價指數(PPI)等經濟數據較為強勁，這也為美元指數的上漲提供了動力。上週，美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間維持在2%至2.25%的水平。美聯儲同時表示，進一步加息符合美國經濟狀況與美聯儲貨幣政策目標。在確定未來加息的時機和幅度時，美聯儲將結合其促進物價穩定和充分就業的雙重目標，評估當前及預期經濟狀況。該評估將考慮就業市場狀況、通脹壓力和通脹預期指標、金融市場和國際經濟等一係列廣泛因素。

12日，美元指數重上97，人民幣兌美元承壓走弱。短期來看，如果美元維持強勢，人民幣兌美元匯率仍將承壓，但與此同時，外匯管理的底線思維進一步明確，人民幣匯率的“政策底”基本出現，出現無序貶值的可能性不大。今年以來，人民幣匯率浮動彈性明顯增強，在當前形勢下，外匯市場管理的底線思維可能進一步增強。央行已經加強併有可能繼續加強宏觀審慎管理，避免人民幣匯率和跨境資本流動性出現過大的波動。作為一個重要的心理關口，預計人民幣兌美元在逼近7元時，外匯逆週期調節將適度加大力度，人民幣不會很快破7。