商務部：當前中美貿易摩擦對中國外貿影響總體有限

據商務部網站消息，11月12日，商務部有關單位發佈《中國對外貿易形勢報告(2018年秋季)》，2018年前三季度，中國對外貿易保持穩中向好態勢。報告回顧了2018年前三季度中國外貿運行情況，展望了2018年全年和2019年中國外貿發展趨勢。2018年前三季度，中國對外貿易保持穩中向好態勢，增速總體平穩，結構持續優化，動力加快轉換，發展的質量和效益穩步提升。當前中美貿易摩擦對中國外貿影響總體有限。

報告認為，當前國際市場需求較為穩定，國内進口需求穩步增長，中國外貿具備保持平穩增長的基礎條件。前三季度進出口較快增長，為全年外貿保持增長提供了有力支撐。但2017年四季度進出口基數較高，將對2018年四季度進出口增速產生一定不利影響。

報告指出，2019年中國外貿發展面臨的環境更加嚴峻復雜，世界經濟下行風險增大，保護主義威脅全球貿易穩定增長。當前，我國外貿發展的基本面良好，政策環境不斷改善，蘊含著新的發展潛力。要貫徹新發展理念，以供給側結構性改革為主線，落實高質量發展要求，推動外貿政策落實，減輕進出口企業負擔，同時加快貿易強國建設進程，推進“五個優化”“三項建設”，積極培育貿易新業態新模式，努力保持外貿平穩發展、質量提升。