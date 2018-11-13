歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指上漲0.22%

週一美股重挫，市場氛圍趨於謹慎；今 (13) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指上漲 0.22%。

台北時間週二下午 3 點 31 分，Market Watch 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.22%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.09%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.31%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.14%。

蘋果和高盛股價大跌，拖累科技與金融股，週一美股重挫，道瓊工業指數收跌 602.12 點 (2.32%)，至 25387.18 點；標普 500 指數收跌 54.79 點 (1.97%)，至 2726.22 點；那斯達克指數收跌 206.03 點 (2.78%)，至 7200.87 點。

為 iPhone 提供臉部識別技術元件的 Lumentum Holdings 下調財測，稱原因在於，「某大客戶」要求縮減已下訂單的出貨量。

雖然 Lumentum Holdings 並未明說「某大客戶」是哪家廠商，但外界推估，極可能是蘋果；消息一出，Lumentum、蘋果股價，雙雙大跌，其他蘋果供應商也難逃衝擊，股價重挫。

華爾街投行高盛集團捲入一馬發展公司 (1MDB) 弊案，遭馬來西亞當局要求，退還 6 億美元發債手續費，該消息使高盛股價崩跌逾 7%。

歐洲方面，投資人持續關注英國脫歐進展；英國首相梅伊日前稱，脫歐談判已來到「最後階段」，但雙方在認知上，仍有著極大差異。

義大利預算案於 10 月遭歐盟退回，且必須於 11 月 13 日之前，完成修改並重新提出，否則義國恐面臨經濟制裁。

週二亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指上漲 0.93 %，深證成指上漲 1.68 %；南韓 Kospi 指數下跌 0.44 %，日經 225 指數下跌 2.06 %；台股收跌 55.37 點，至 9775.84 點。