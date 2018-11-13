【大行報告】星展香港：中國汽車銷售倘持續轉差 政府或再出台政策扶持

路透香港11月12日-星展銀行（香港）周一稱，受到中美貿易戰及中國經濟放緩等因素影響，今年頭10個月中國內地汽車行業銷售轉差，尤其第三季顯著走弱；在去年同比基數較大下，第四季銷售亦將面對較大挑戰，預計中國政府會在觀察市場情況後，考慮是否出台新一輪政策扶助行業。

星展銀行（香港）香港及中國內地汽車行業分析師梅少瓊表示，汽車占內地零售銷售份額比例較大，約占三成左右，所以其銷售低迷也影響了整體的消費市場氣氛。

她並提到，過去內地居民主要用現金購買汽車，但現在已轉為利用信貸購車，自年中內地多個P2P網貸平台倒閉後、消費氣氛轉弱加上中美貿易戰的影響，汽車銷售轉弱。

中國汽車工業協會稍早公布，今年1-10月汽車銷量同比下跌0.1%，而10月份同比跌幅達11.7%，延續了7月份以來的低迷走勢。

梅少瓊表示，去年第四季內地汽車銷售相當高，因為當時有車輛購置稅降至7.5%這政策的幫助，但今年則已回覆到10%的稅率。

“所以不少人去年第四季已買車，在基數效應下，今年第四季的汽車銷售未必能達到去年同期那麽好的增長。”她說。

不過，她指過去中國政府也曾多次在汽車市場低迷時出台政策扶持行業，例如2009-10年時曾推出多項政策如將車輛購置稅減半、“汽車下鄉”、舊車置換補貼等。

但梅少瓊指這次政府可能會謹慎些，雖然自今年7月以來內地汽車銷售已達跌四個月，但政府有可能仍在觀察市場情況；假如未來幾個月市場表現仍然欠佳，有可能會出台新一輪的政策拉動行業，而降低車輛購置稅對市場的拉動會較大。