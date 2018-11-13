這是經濟上的「自殺」行為！義大利民粹政黨領袖反駁歐盟預算要求

義大利和歐盟的預算「戰爭」還呈焦灼態勢，和德國政局動盪、英國脫歐並列為歐洲三大火藥桶。

據義大利媒體 ANSA 報導，義大利民粹領導人依舊強硬拒絕遵守歐洲財政紀律，不願大幅削減財政赤字。義大利副總理、五星運動黨領袖 Luigi Di Maio 直言，如果這麼做就是經濟「自殺」，會引起衰退。當然，這也是政治自殺。

周日晚上，Luigi Di Maio 有過類似的表態，稱歐盟不能在明年的預算中要求政府去「屠殺」義大利人。他稱，「如果你要求我們為我們屠殺義大利人，那就'不'，我們就繼續堅持這份預算案。如果你要求我們減少浪費，尋找更多資源，那可以進行對話。」

在最近的對峙中，歐盟和義大利都沒有退讓的意思，而義大利債務違約的風險陡增。周一，義大利和德國十年期公債利差擴大到超 300 個基點，並再次接近令人擔憂的 400 基點的「紅線」。這可能再次義大利銀行業推向危機，進而引爆歐洲系統性金融風險。

同時，歐元兌美元匯率連續第四天下跌，今天一度下跌 0.9% 至 1.1240，跌至 16 個月來新低。

義大利經濟長期陷入滯脹（今年第三季 GDP 依舊沒有增長），現在的經濟規模仍然與 2003 年大致相當。這意味著義大利需要持續保持財政盈餘，才能避免債務占 GDP 比重不再上升。

但是，這種不存在的經濟增長和非常真實的財政緊縮結合在一起，必然會導致政治上的強烈抵制和反彈。這在今年初義大利亂局中已經表現的非常明顯。

義大利南北貧富差距懸殊，進步加劇了政治上的分裂和對抗。左翼五星運動黨打着「低保」的旗號贏得了南部貧困地區的支持，右翼聯盟黨打着「減稅、驅逐移民」的旗號在更加繁榮的北方所向披靡。

拋開南北分歧，兩方組成的聯合政府在財政預算上對抗歐盟，並不打算採取嚴格的財政緊縮措施。義大利政府在預算案中，建議將其赤字從 GDP 的 0.8% 增加到 2.4%（歐盟規定增加 0.1%），這其中很大部分是為了支撐給窮人的高福利，養老金和減稅。

考慮到義大利聯合政府向選民承諾增加福利支出，它改變路線的可能性很小。