李慧芬：實現一二五目標 推低內銀股

港股前星期在24500水平獲買盤支撐，無奈上星期在多個不利因素下，未能承接升勢，在26600阻力前重新開展跌浪。

習近平總書記11月1日在民營企業座談會上表示要大力幫助民企，內銀對民企貸款要實現「一二五」目標，即是在新增的公司類貸款中，大型銀行對民營企業的貸款不低於三分之一；中小型銀行則不低於三分之二；並且爭取三年之後，銀行業對民企的貸款，佔新增公司類貸款的比例不低於50%。

繼提出民企貸款新政後，人民銀行聯合多部門召開「北京地區民營企業融資座談會」商議救民企，會上10家銀行和證券公司齊聲倡議，提出增加民營企業信貸投放，對暫時遇到流動性困難、但有競爭力的民營企業不抽貸及不斷貸，又籲降低其融資成本，積極參與民企債券融資及優化民營企業金融生態環境。

消息進一步令市場憂慮內銀不良債務恐因此而增加，上週五內銀股捱沽，招行(03968-HK)插5.51%；農業銀行(01288-HK)挫3.31%；工行(01398-HK)挫2.73%；中行(03988-HK)跌2.62%；建行(00939-HK)跌2.43%。

面對持續下滑的經濟，內地不斷推出奇招應對。但出招越多，意味對市場干預越加重，更令市場憂慮。上證指失守2600關口，跌足全周，。從週線圖看，本週上證有機會再度測試2665阻力後便會全面失守，並反覆朝2400進發，而整個跌浪，筆者維持見2000水平之下才觸底。

港股走勢亦相約，本週恆指在26100至26500將成為阻力區，其後再度下試24000支持，而浪底21000-22000將於明年1月至2月發生。