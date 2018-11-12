雙十一狂風過境，新世界百貨已是昨日黃花？

雙十一狂風過境，這次天貓又斬獲2135億的新高，京東也收割到1598億的歷史最好成績。在電商巨大的收益面前，曾經的百貨業已然成為電商們碾壓的重災區，曾幾何時，我們熱衷逛過的商場，變成了網絡端的買賣狂歡。沒有了昔日摩肩接踵的人流，百貨商場裡的生意一落千丈，商場門可羅雀，售貨員形單影只，專櫃成了品牌陳列的擺設。

百貨業的老商號新世界百貨(00825-HK)，自2012年電商興起後，這家國內最大零售旗艦生意也是節節敗退，沒有過過好日子。

雙十一的夜，新世界百貨的殤

時至今日，電商早已不是新起之秀，天貓發起的雙十一也悄悄走過十個年頭，這十年，也是以新世界百貨為代表的百貨業之殤。在這場買與賣的新型革命裡，新世界百貨是繼續黯淡下去，還是奮起反擊？

雙十一的夜，新世界百貨選擇以“不打烊”對壘電商平台的狂歡。

今年雙十一，新世界百貨北京崇文門店再度開啟”60小時不打烊”活動。在這個不眠之夜，新世界百貨以贈禮、限時折扣、抽獎、美食活動等環節，分時段撩撥購物達人。商場內500家品牌也都在不同時段推出勁爆折扣活動，比如活動期間晚上10點至凌晨2點，運動大牌阿迪、耐克推出限時五折活動，化妝品專櫃也都誠意十足的低價來吸引消費者，商場價格比線上旗艦店還便宜。

比線上更優惠的價格讓新世界百貨找回一部分購物人群，而百貨商場裡看得見的質量和一站式購物愉悅感，又挽留住了一部分忠實客戶。從價格根源上去捋順買賣這一銷售邏輯，新世界百貨這番對壘儼然賺足了眼球。

業績被蠶食，百貨業還有春天嗎？

25年前，新世界百貨以武漢為起點，開啟了中國內地的發展序幕。 90年代，作為首批進入中國零售業市場的港資企業，新世界百貨將時尚消費帶到普羅大眾面前。在當時的消費條件下，新世界百貨裡的商品那是何等的新潮與前衛，商場每個角落裡都有讓人耳目一新的東西。在教會人們吃穿時尚之後，新世界百貨在賺得盆滿缽滿。

據公開數據顯示，新世界百貨的營收由2007上市之初的9.8億港元增長到2011財年的27.5億港元，淨利潤由3.03億港元增長到8.56億港元，5年間營收及淨利潤水平均增長了近2倍。

2012年是公認的百貨行業轉折年。在電商飛速發展以及購物中心興起的重重壓力下，大部分百貨企業的業績增速不斷下滑，乃至出現負增長，新世界百貨也未能倖免。

9月19日，新世界百貨發布2017-2018財年財報，截止2018年6月30日的2018財政年度，新世界百貨2018財年收益同比增加9.7%，為38.21億港元，利潤較上年度1.28億港元減少至1100萬港元，狂跌91%。

數據來源：新世界百貨歷年財報

19城，37家門店，這是新世界2018財年年報顯示的目前規模，相較於2014年財報顯示的43家的規模縮水不少。營收和規模縮水也讓人聯想到新世界百貨私有化未遂這件事，恐怕這也是大股東在新世界百貨連年業績下降的無奈之舉。

去年6月26日，新世界中國發展通過瑞士銀行香港分行，以每股要約價2港元，欲對新世界百貨私有化。兩個月內，私有化收官時間經過兩次延期，直至8月29日，新世界百貨及新世界發展聯合宣稱私有化失敗，並表示不會延長或修訂要約。

對於私有化失敗原因大家眾說紛紜，有人說是要約價過低，有人說是股東內部分歧。各種原因疊加之下，一個過氣的模式，前景黯淡的百貨旗艦品牌呼之欲出，在各方唱衰之際，新世界百貨要何去何從？

“新世界”商號的煥新

如今，新零售的春風一遍遍吹拂著商業的原野，線上平台也搶灘線下市場。新世界百貨身陷四面攻城，如何才能在不被強盜掠奪客戶資源，如何才能守住自己的一畝三分田顯得尤為迫切。

在鄭氏豪門第三代接班人的操盤下，新世界百貨或也有了新的運營思路，為新世界百貨重整旗鼓。新世界百貨的收益主要來自專櫃銷售佣金、自營貨品銷售、管理及顧問費。除核心業務外，新世界近年來積極拓展自營業務，包括N+系列自有品牌，LOL 原創生活概念店及高端時尚品牌分銷業務等，以實現差異化經營。

新世界百貨現在越來越重視“場”的概念，用“類購物中心”的邏輯解構門店。在查擺門店整體硬件設施稍顯老舊，業態及品牌，創新性不足之後，對多家門店重裝煥新。在對部分品牌挑戰更換之於，更注重佈置，零售與餐飲娛樂等功能配套業態共存，讓世界百貨成為一個更貼近、更好玩、更有趣的商業體。未來，新世界百貨還計劃將“新界8拾8”主題街區引進鄭州、天津、武漢的三家百貨店，推動門店主題項目進程。

不在沉默中爆發，就在沉默中滅亡。無論勝負如何，新世界百貨的系列“攻心之戰”業已打響，未來之於新世界百貨，究竟是柳暗花明還是窮途末路，讓我們拭目以待。