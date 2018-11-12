摩根士丹利：別被年末上漲騙了

周日，摩根士丹利的首席策略師 Andrew Sheets 在給客戶的郵件中提醒投資者不要被最近一波上漲帶偏。

Sheets 對 2019 年美國經濟和政治僵局的改善存疑，畢竟放緩的經濟增長、更嚴厲的政策、通膨水平的穩步上升都是明年要面對的問題。

股市僅僅是看上去很美

越來越多美國投資者都覺得看到了玫瑰色的前景：經濟相關的消息都越來越好，投資回報率會更高。但 Sheets 則認為：可能沒這麼好。

上周二的中期選舉後，美國政治環境更為分裂。過去兩年就算在一黨獨大的情況下，要在三權分立的機制里通過預算案，都相當棘手。美國 2019 年的財政赤字可能達到 9700 億美元，要通過這個預算案，難度將會更大。

他引用了同事、摩根士丹利的首席美國股市策略師和首席投資官 Mike Wilson 對標普 500 的模型，稱標普 500 將會在 2650-2800 點之間浮動。

2640 點以下意味著會出現股票庫藏股的強支撐、畢竟估值水平更合理，同時可能會出現更低的利率。

而 2800 點以上則類似今年 1 月股市走到高點的場景，這種牛氣沖天的好時候自然是不會持續很久的。Sheets 稱：

要回到年初股市的那種歡樂時光、而且還能持續牛，這是不可能的。

投資者要有些什麼覺悟？

Sheets 在郵件中稱，投資者首先應該認識到，目前對於兩黨政治僵局會緩解的樂觀預期的確會助推美股一波年末行情，但反彈僅限於到年底。Sheets 的同事、摩根士丹利的高級經濟學家 Jeremy Nalewaik 和策略師 Guneet Dhingra 認為未來幾個月通膨水平走高的可能性非常大。

其次，目前英國資本市場的遠期殖利率在 8.6%，對應的英國實際 10 年期公債殖利率在 - 1.6%。美國以外的市場目前體現出的這種資本和債券市場之間的、大的殖利率倒掛實際上是「好消息」。

第三，外匯市場的傳統觀念是，目前的政治僵局利多美元、利空歐洲的貨幣。但考慮到美元對歐元、英鎊和瑞典克朗已有的漲幅，摩根士丹利的外匯策略師認為美元再往上走的幅度有限了。

摩根士丹利認為 2019 年歐洲的政治環境變局會對資本市場有正面影響（歐洲貨幣將會得到支撐），而美國的則剛好相反。