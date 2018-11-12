餐飲股獲利王 瓦城Q3賺近半個股本 創單季新高

連鎖餐飲集團瓦城 (2729-TW) 今 (12) 日公布第 3 季財報，繳出驚奇成績，不同於多數餐飲集團獲利衰退，瓦城第 3 季稅後純益 1.15 億元，季增 17.35%、年增幅高達 19.45%，創單季獲利新高，每股純益 (EPS)4.94 元，累計前 3 季稅後純益 3.05 億元，年增 13%，EPS 13.09 元，堪稱餐飲股獲利王，法人樂觀看待，全年獲利將寫新紀錄。

瓦城 Q3 毛利率創 7 年來新高 營益率達 4 年高點

瓦城第 3 季營收 11.47 億元，年增 8.7%，除展店效益顯著，同店營收成長達 2.7%，主要來自飲料甜點增加，加上成本控管和採購優勢，單季毛利率較去年同期提升 0.7 個百分點、至 54.83%，創 2011 年第 4 季以來單季新高。

在營業費用控管得宜下，營益率較去年同期提升 1.94 個百分點、至 12.72%，也創 2014 年第 2 季以來單季高點。

展望第 4 季，瓦城表示，將持續衝刺業績，至年底前約 1 個半月時間，將開出 10 家新據點，也增添明年全年成長新動能。

為因應持續展店腳步，瓦城釋出徵才計畫，近 2 個月來集團已舉行逾 40 場招募活動，瓦城具「十一級培訓制度」，正職員工除定期考核調薪，凡參與主管培訓計畫，一年內獲晉升者調薪幅度有望達 15-20%，店長獎金上看 8 個月。

瓦城也說明，由於兼職員工占外場比例高達 7 成，且占總員工數高達 5 成，兼職員工與正職可三大福利，獎金依每月服務時數比例發放，表現優秀的兼職員工，綜合基本時薪及獎金，平均時薪上看 200 元。