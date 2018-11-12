FF擬2020年IPO 比計畫提前3-4年

法拉第未來 (FF) 目前新一輪融資計畫正在推進中，與此同時，FF 美國公司上週高層內部會議中決定，將啟動 2020 年首次公開發行 (IPO)，比 FF 此前制定的上市計畫提前了 3 到 4 年的時間。

大陸科技新媒體 36 氪引述 FF 美國一位高管透露，公司目前估值超過 100 億美元，遠超當初恒大健康 (0708-HK) 投資 FF 時僅 45 億美元的市場估值。

此前，FF 對外透露，FF 美國淨資產價值超過 6 億美元，債務僅數千萬美元，資產遠大於負債。

知情人士表示，FF 目前簽約的美國投資銀行 Stifel 有可能憑藉幫助 FF 融資的優勢，成為 FF 計劃在 2020 年 IPO 時的服務商。Stifel 曾為多家著名企業提供過融資顧問服務。

在 Stifel 的協助與推薦下，目前 FF 融資進程比較順利，上週 FF 美國接待了 4、5 波投資人前來調研、考查。FF 美國高管表示，公司近期已跟美國、歐洲、中東等多家投資方接觸，預計還有很多投資者前來考察並與賈躍亭洽談投資事項。

這位高管說，相信在 Stifel 的幫忙下，FF 會儘快完成 5 億美元的融資，度過階段性危機，實現 FF91 量產。

近期 FF91 首台預量產車 G2-8 在亞利桑那州完成 5000 公里的軟體優化及相關開發測試，FF91 第 2 輛 FF 91 預量產車也於上週下線。