賈躍亭孤軍奮戰！FF又一創始人離職 曝公司財務和人事均處破產狀態

失去恆大資金支持的法拉第未來（以下簡稱 FF），賈躍亭再遭一擊。

10 月 31 日，美國科技媒體 the Verge 報導稱，FF 三位創始人之一尼克 · 桑普森（Nick Sampson）已於本周二辭職。

對於離開的原因，上述媒體從 Sampson 處得到了解釋，「FF 公司在財務和人事方面實際上已處於破產狀態。在短期內，它最多隻能蹣跚而行。我在法拉利未來的角色已不再是我希望的樣子，所以我離開了這家公司。」

Sampson 還表示，「如果環境得到極大改善，那麼我肯定會考慮回來。」

而此前一天，FF 全球研發高級副總裁彼得 · 薩瓦吉安（Peter Savagian）已經從公司離職。Savagian 曾在通用汽車任職 18 年，直到 2016 年夏天加入 FF 公司。

對於 Sampson 和 Savagian 離職的消息，FF 發言人約翰 · 希林（John Schilling）已經確認，並表示：「我們祝願他們好運。」

值得注意的是，兩位高管離職的時間點大致是在 FF 公司宣布裁員降薪一周後。目前，FF 三位創始人只剩下了賈躍亭一人在孤軍奮戰。

the Verge 的報導稱，賈躍亭在一封電子郵件中要求，今年 5 月 1 日後入職的員工「必須休假」。在今年 5 月 1 日之前就開始為該公司工作的全職員工，如果願意接受減薪的，可以繼續留下來，但據 FF 員工透露，年薪將減少 5 萬美元。為該公司工作超過六個月的小時工，可以繼續留下來，但是只能拿到最低薪酬。

賈躍亭還表示，此次休假將至少持續到今年 12 月，最終時間取決於是否有新的資金支持。

對此， Sampson 認為，讓員工休假「基本上等於關閉了公司」。他還稱，「我已竭盡全力來尋找解決問題的辦法，但是我遇到了很多無法逾越的障礙。我很難過發展到了今天這個地步，但是我必須遵循我內心的想法。」

網易財經此前獲悉，FF 公司自上周起全體員工年薪降低 20%；同時，在遵循法律的前提下，小時工的時薪也將降低 20%。賈躍亭自己將只領取一美元年薪。

FF 方面表示：「做出全員降薪和裁員的舉措，是被迫而無奈的舉動。但在當前形勢下，為確保 FF 長遠規劃的實現，公司已經制定了一系列短期營運規劃，不得不做出艱難但必要的決定。」

這次 FF 資金鍊斷裂主要還是由於與恆大產生了矛盾糾紛，失去了支持。最新的仲裁結果顯示，FF 可以開放全球融資，但有嚴格限制條件：價格不能低於恆大購買其股份的價格，且融資額不能超過 5 億美元。這也使得 FF 在進行下一輪融資時變得更為艱難。