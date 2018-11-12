售價太高＋資金問題 FF91量產陷「先有雞或先有蛋」困局

與恒大健康 (0708-HK) 決裂之後的法拉第未來 (FF) 正陷入資金困境，目前，FF 宣佈開啟新一輪的全球融資，並簽約美國投行 Stifel。那麼，在資金到位後，明年首批 FF 91 交付目標能否達成，遭到業內質疑。

實現量產是擺在 FF 面前無法回避的問題。FF 此前與恒大健康發生衝突，正是因為 FF 未達到雙方在補充協議中的付款條件，而雙方對此各執一詞。恒大健康和 FF 此前曾簽訂對賭協定，如果 FF 無法在 2019 年第一季實現首批電動車量產，賈躍亭的投票權將被轉回到恒大健康一方。

FF 表示，目前 FF91 的產品研發工作已經完成，並在 8 月 28 日提前實現與量產車的下線目標，FF 在漢福德工廠也已經完成了大規模量產的規劃工作，距離最終量產版交付僅一步之遙。

據 FF 透露，目前 FF 91 已經獲得中、美市場 6 萬多個非付費訂單，和 600 多個付費訂單。FF 91 在中國市場初步定價為人民幣 200 萬元，美國為 20 萬美元。這遠遠超出了特斯拉 Model 13.5 萬美元的起售價。

不過，一位汽車行業人士對《證券日報》表示，汽車的量產條件，就是全產業鏈具備生產條件，最主要的是自己的產能具備條件。這是個「先有雞還是先有蛋」的問題。只要整車能夠量產，上游企業就肯配套；但是只有滿足配套，才能整車量產。既然現在還是「預量產」，配套廠家不會作大量生產準備，那麼量產的條件也就不具備。

該人士說：「整車賣不出去，零部件企業就拿不到回款。現在只有 FF 先付一部分款。但是 FF 能付出來嗎？」

擺在 FF 面前的，依舊是資金問題。但該汽車人士認為，即便 FF 此次能獲得新的融資，資金問題應該是已經解決了，FF 91 高達人民幣 200 萬元的售價，也難以獲得足夠的訂單量，無法實現可持續量產。