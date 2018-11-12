台南躲起來小店，導航都不一定找得到

連 GOOGLE 大神也導航不到，台南某些個性小店藏身在住宅區裡，讓人摸不著頭緒難尋其蹤，就算到了門口，沒有預約或沒報上通關密語仍不得其門而入， 但為了隱藏美味與獨特氛圍，就算迷路森七七還是要去！

【撰文．攝影｜行遍天下】

既然那麼隱密，就跟著兩位在地達人帶路穿街走巷，各推薦一家超私密的小店，跟著他們的腳步找找看，到底有多神秘？

㕩肉舖 Pankoko

僅有 23 個座位的超隱密小店。

“「㕩肉舖」美酒怎能缺佳餚，這裡是自己手上獲得一瓶好酒，想要搭小奢華下酒菜的地方，帶好友來吃飯也不漏氣。”~ Y a y i

赤崁樓對面，翰林茶館旁巷弄走到底，再右轉一條巷中巷，正以為是死巷，成排老屋冒出間燒肉店―㕩 (唸ㄆㄤˋ) 肉舖 Pankoko，英文唸來是台語香噴噴的意思。僅容納 23 人的小店，位置隱密卻時常高朋滿座。

店家貼心提供代烤服務。

翻閱菜單，前菜有沙拉、泡菜。燒烤類：豬、雞、鴨、羊、海鮮、時蔬一應俱全。牛肉分美國、澳洲、日本等產地。店家對挑選肉品及處理食材的專業出了名，不惜成本進口整頭飛驒牛。店內空間有限，卻把最顯眼的位置讓給了保存肉品的冷凍櫃。溼式熟成中的牛肉質地細緻、油花飽滿。冷凍櫃上陳列著飛驒牛的身分證，左下角還有每頭牛的牛鼻蓋的章。

一頭 300 多公斤飛驒牛，只有 2 公斤不到的珍貴菲力心。

隱藏版菜單裡有一道菲力心，通常一頭 300 多公斤飛驒牛，只有 2 公斤不到的菲力心。坐上吧檯區座位，不用擔心把肉烤壞，因為老闆貼心提供了代烤服務，Yayi 酙了紅酒一邊啜飲，一邊欣賞老闆將綴有金箔的珍貴菲力心演繹成最佳的風味。

這樣找就對了

走進赤崁樓對面，翰林茶館旁的巷弄 ➢ 左邊會先經過一間小小廟宇 ➢ 繼續直走到底， 右轉進一條巷中巷就會看到了

店家介紹

隱身百年老屋中的㕩燒肉。

地址: 台南市中西區民族路二段 317 巷 36 號

電話: 06-225-3636

網址: https://www.facebook.com/PankokoYakiniku/

營業: 17:00～凌晨 1:00(六日增加時段 11:30～15:30)

價位: 日本和牛菲力心 3,600 元、日本和牛牛油拌飯 (限量)90 元、綜合蔬菜 188 元、日式年糕 120 元

備註: 所有資訊以其官網公告為主

Lola 蘿拉冷飲店

推開大門是安靜的前進。

“「「Lola」音樂好、氣氛佳，是心目中最安全的酒吧，如果不小心醉倒了也不會有危險，特別推薦給也喜歡一個人趴趴走的單身女生。”~ F i o n

老派風格的吧台有著不容忽視的氣勢。

不要懷疑！位在靠近老城門兌悅門的小街深處，窄窄的建築立面、不起眼的招牌，卻散發著超強氣場讓人不容忽略。在台南也可以擁有精彩的夜生活，酒香音樂好，不怕街小屋子深，位在信義街的 Lola，儘管房子分成前後兩進，推開門需要有些探險精神的人才有辦法發現位於後進的熱鬧桃花源。老闆文濱在台南是出了名的老派生活與搖滾樂狂熱份子，租下這棟清朝老屋，花了 3 個月親力親為打造完成。

需要有些探險精神的人才有辦法發現位於後進的熱鬧桃花源。

英國搖滾樂團 Kinks 有首歌，內容描述男孩愛上了變性女孩，歌詞寓意反映了這空間自由、包容的個性。文濱用收藏的古董將酒吧妝點得古色古香，和磅礡的搖滾樂形成衝突感，累了還可在閣樓榻榻米舒服打個盹。空間另一名經營者為樂團 1976 的主唱阿凱。除了喝酒、聽音樂、看電影…… Lola 也舉辦音樂展演。

美味的蘿拉咖哩餅皮加薯條及調酒。

這樣找就對了

先穿過兌悅門 ➢ 走在信義街上 ➢ 右手邊會看到一間廟，對面就是 Lola

店家介紹

地址: 台南市中西區信義街 110 號

電話: 06-222-8376

網址: https://www.facebook.com/Lola 蘿拉冷飲店 - 229480470793019/

營業: 週二到四 18:00～凌晨 1:00；週五 18:00～凌晨 2:00；週六 14:00～凌晨 2:00；週日 14:00～凌晨 1:00（週一休)

價位: 蘿拉咖哩餅皮加薯條 200 元、調酒吸血鬼的初嘗 280 元

備註: 所有資訊以其官網公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 11 月

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