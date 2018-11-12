秋的「上田市」漫步去

當紅色漸漸染上山林的葉， 秋日的訊息便這麼來了。上田城、鹽田平、別所溫泉的漸層紅，引發了秋日散步的慾望。

【撰文．攝影｜行遍天下】

秋日，是舒心慢慢散步的日子，枝頭上的樹葉逐漸地染上紅色，秋天的訊息便這麼伴隨著涼爽的溫度，悄悄來臨。

上田市是日本中心的城

位處於日本關東地區長野縣的上田市，因為有著傳說中日本列島中心的生島足島神社，自然而然地，上田市也成了傳說中的日本中心點。充滿歷史氣息的上田市，是 16 世紀戰國時代真田氏一族所發源的地點，在城區公園與周邊，處處可見代表著真田一族六文錢等家紋家徽出現，近年更因日本 NHK 大河劇上演的《真田丸》一劇而引發歷史迷的熱潮紛紛前來朝聖。

自然上，更有著長野最古老溫泉別所溫泉，別所溫泉人們相信可以用來治療的湯治溫泉，有著可以散步巡禮的許多「外湯」文化。這裡更是日本產量第一的松茸生產地，甚至還能前往山林間體驗擷取樂趣。

秋日的愉快駕車旅行

秋日，更該自己租車來趟愉快的乘風旅行，自由自在地開著車，在上田市的賞楓名所之間穿梭。在美之原高原間，快意的感受高原上被秋意染紅的漸層紅黃橘色，一段段風景隨著駕車的速度快速閃過，彷彿是秋天的萬花筒一樣。而跳上上田電鐵的別所可愛小列車，途經廣大而平坦的鹽田平地區，黑白兩層復古列車奔馳，倚靠著已經染紅的山景與泛著黃色的秋日稻田景致，更是讓許多鐵道迷醉心不已。

當視覺飽覽完秋天的紅，味覺也不該錯過秋日盛產的松茸，慢慢碳烤的松茸散發出秋天的味道，碳火香伴隨著松茸獨有的木質香氣，吃下一口的盈饒滋味，真的讓人衷心地感受到秋天來臨的美好呢！

來源：《行遍天下》 2018 年 11 月

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