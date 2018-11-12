朋億10月營收年增169% 第四季為入帳高峰

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613)10 月合併營收為 3.28 億元，較去年同期成長 1.69 倍；累計 2018 年 1 至 10 月合併營收達 42.74 億元，較去年同期成長 84%；展望第四季，因在手訂單多，公司樂觀看待第四季業績表現。朋億表示，10 月因有中國十一長假、工作天數較少影響整體營收成長表現，但在主要客戶針對旗下廠務 / 製程設備的出貨及施作工程穩定進度下，公司單月營收維持 3.28 億元。



根據 SEMI(國際半導體產業協會) 年中預測報告預估，2018 年、2019 年全球半導體設備銷售金額的年增率分別放緩至 10.8%、7.7%，但中國半導體設備銷售金額成長幅度明顯優於全球市場，年增率分別為 43.3%、46.6%，成為驅動整體產業拉升的市場來源。



朋億多年深化兩岸半導體、光電等產業的高科技製程廠務設備已有所斬獲，今年前三季朋億來自中國市場的營收明顯年增 1.44 倍，雖今年以來設備及工程案件施作屬大型專案工程為主，影響整體毛利率表現，但推升公司中國上海、蘇州兩個生產基地保持近滿載的產能利用率，也帶動營業淨利自 2015 年度 1.68 億元攀升達今年前三季的 5.69 億元，此外，朋億在手訂單金額也持續提高，隨著主要客戶建廠擴產的計畫如期穩定進行，將貢獻朋億整體營運保持成長的態勢。



展望 2018 年第四季，朋億看好第四季進入施作工程認列高峰，在主要客戶對於設備的拉貨及施作工程服務保持高度穩定進度下，將有機會帶動朋億第四季整體營運向上成長。



目前全球半導體、光電等市場雖受中美貿易戰持續延燒而影響，但朋億就目前在手訂單來看，主要客戶皆為兩岸知名半導體、光電等產業大廠，其建廠擴產的速度如期進展中，對朋億整體營運帶來正面的挹注，同時朋億也持續強化中國、台灣、新加坡等三地區的業務接單範圍，爭取與更多高科技產業大廠的建廠擴產訂單合作機會，推升朋億未來整體營運良好的成長力道。