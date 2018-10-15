進入業績認列高峰期 朋億Q4營收有望逐月走升

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613) 第四季展望樂觀；公司透露，看好下半年已進入兩岸高科技製程設備出貨及工程服務認列之產業旺季，營收將可望有逐月成長表現。朋億提到，受惠近年來包括物聯網、人工智慧／智慧數據等技術發展趨勢明確，推升朋億旗下高科技製程設備及工程服務的業績表現，就目前在手訂單來看，主要客戶皆為兩岸知名半導體、光電等產業大廠，其建廠擴產的速度如期進展中，為此，第四季營收有望逐月走揚。



而回顧 9 月份，拜主要客戶對於旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統、濕製程設備等設備需求及工程服務等保持穩定拉貨及施作工程的認列進度，另一方面，中國半導體大廠的新設備訂單也於 9 月起逐步開始生產出貨，為此，2018 年 9 月合併營收為 4.72 億元，較上月及去年同期分別成長 36% 及 91%。