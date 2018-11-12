〈中信金法說〉入股LINE Bank持股5% 總座：未來不排除增加持股

中信金旗下子公司中信銀行今 (12) 日召開臨時董事會，通過投資 LINE Bank 5% 股權，中信金控總經理吳一揆強調，投資 LINE Bank「策略意義」大於「財務報酬」，而且未來 LINE Bank 增資也不排持增加持股。

吳一揆說，Line Bank 資本額為 100 億元，中信銀擬投資 5 億元，因此這次投資中信銀預估可以在 LINE Bank 取得一席董事。

中信金今天召開第 3 季法說，與此同時金控子公司中信銀董事會今天通過與台灣連線金融科技公司 (LINE) 簽署合作備忘錄，啟東參與純網銀的執照申請。

LINE Pay 今天公布 LINE Bank 的股東結構，LLINE Financial 台灣持股 49.9%，台北富邦銀行持股比重 25.1%，另外，中信銀行、渣打銀行、聯邦銀行則各持股 5%，金融業持股比例合計共 40.1%，外界關注，以消金見長的中信銀持股只有 %，是否太少？

吳一揆對此回應，中信銀行在 LINE Bank 的優勢包括：產品設計能力與平台完整，也熟悉防洗錢與打擊資恐等業務，希望加入 LINE Bank 後能對純網銀團隊發揮貢獻。

吳一揆表示，投資純網銀主要目的在於策略意義，也就是了解台灣客戶對於純網銀這種新業務模式的接受度，因此不能只看短期財務報酬。

他並引述國外經驗說明，韓國純網銀約要 12 至 18 個月才能獲利，LINE 在台灣擁有 2100 萬用戶，對於中信銀行來說，LINE 的高滲透率結合中信銀的商品設計，應有機會成功。

至於會不會與傳統銀行產生業務衝突，吳一揆則認為，加入 LINE Bank 屬於短投資之一，且純網銀與傳統銀行經營模式完全不同，應不會與傳統銀行業務有衝突。