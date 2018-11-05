半導體、光電客戶訂單暢旺 朋億今年前三季每股賺13.51元 年增34%

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億 (6613) 公布 2018 年第三季之營運成果，受惠於兩岸客戶擴產需求，朋億第三季稅後淨利 1.33 億元，年增 61%，展望 2018 年第四季，因進入施作工程認列高峰，將有機會帶動朋億第四季整體營運向上成長。回顧朋億 2018 年第三季表現，單季合併營收為 10.62 億元，營業利益 1.58 億元，稅後淨利 1.33 億元，每股淨利 3.91 元，分別較去年同期成長 41%、27%、61% 及 41%。累計 2018 年前三季合併營收達 39.47 億元、營業利益 5.69 億元、稅後淨利 4.58 億元、每股淨利 13.51 元，分別較去年同期成長 79%、23%、53%、34%，營收獲利皆刷新歷史同期新高記錄。



朋億第三季營運仍保持成長，主要受惠旗下高潔淨度氣體化學供應與分裝系統設備、濕法工藝設備等的業績表現推升所致。今年前三季整體高潔淨度氣體化學供應與分裝系統設備及工程服務之營收比重達 89%，同時今年以來，公司在濕法工藝設備的業務上有所斬獲，成功取得中國一線 LED 產業大廠的設備訂單，並陸續出貨及施工認列，營收比重提升達 5% 水準，加上美元兌台幣與人民幣匯率走升而產生匯兌評價利益的挹注所致。



朋億 2018 年前三季整體毛利率及營業利益率站穩 22%、15% 的水準。從 2018 年前三季台灣、中國及其他海外等市場銷售表現分別為 15%、78% 及 7%，其中，中國市場的銷售表現有明顯較去年同期成長 133%，凸顯中國市場仍積極發展推動半導體、光電等產業自製率提升，帶動朋億旗下各廠務 / 製程設備及工程服務訂單保持暢旺，推升中國上海、蘇州兩個生產基地保持近滿載的產能利用率，此外朋億將持續針對中國上海、蘇州廠區導入新產線建置及自動化設備。



展望 2018 年第四季，朋億看好半導體、光電等大廠客戶針對旗下高科技製程設備的拉貨及施作工程服務保持高度穩定進度下，加上中國半導體大廠的新設備訂單也於 9 月起逐步開始生產出貨，隨著第四季進入施作工程認列高峰，將有機會帶動朋億第四季整體營運向上成長。



目前全球半導體、光電等市場雖受中美貿易戰持續延燒而影響，但朋億就目前在手訂單來看，主要客戶皆為兩岸知名半導體、光電等產業大廠，其建廠擴產的速度如期進展中，對朋億整體營運帶來正面的挹注，同時朋億也持續強化中國、台灣、新加坡等三地區的業務接單範圍，爭取與更多高科技產業大廠的建廠擴產訂單合作機會，增添未來整體營運長期穩定的成長動能。