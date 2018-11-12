【運達投顧】 本週漲中價股



美股前天大漲後漲多小幅拉回，亞股這幾天也偏向區間，台股昨天創近期新高後今天又拉回不過仍守在月線之上，台股還有攻擊機會嗎？我們就匯率國際股市的技術面以及台股結構來分做分析：

1. 反彈可否延續我們先就匯率的角度來看，昨天聯準會的貨幣政策會議聲明利率區間維持在 2-2.25% 不變，但基於最大就業與維持物價穩定，預期未來利率水平將隨著經濟擴張持續和緩調升 FED，釋放訊息略偏鷹派，暗示十二月升息在即。美股受此影響稍有拉回美元昨天也出現上漲，但明年是否仍維持三次升息則還有變數，所以美元在 12 還會升息美元短期應還會偏強，但明年升息有變數因此美元很有可能近期見高點後會有拉回的機會，以此來看亞股漲跌都受匯率影響，因此近期當美元仍偏強時人民幣不再貶破前低 6.97 那麼明年走升值的機率大，新台幣匯率在 12 月不貶回月線那麼今年一整年匯率走貶的現象也將告一段落，所以有利指數落底上漲。

2. 美股前天大漲昨天稍做休息，就短線技術面來看道瓊與高科技股都還守穩前天長紅 K 線的一半代表短多的 K 線未遭破壞，道瓊的季線、高科技股的年線、費半的月線只要守穩美股沒有大跌的疑慮，但因來到前波套牢區要大漲的機會應該也不大，所以美股維持區間是合理的只要重要支撐守穩都有利台股的續彈。

3. 就台股的上漲結構來看，昨天我們在此說明就美股道瓊強於高科技股就可以看出傳產股強於電子股，因此台股的撐盤指標應該先看金融，昨天台股漲幅最強的就是金融領先大盤站上年線，往上將遭遇季線反壓今天稍有震盪但仍守在年線之上，以過歷史是來看金融股的上漲都跟匯率的走升有關，近期新台幣匯率開始走升所以金融股在此先表態撐盤，只要金融不走弱台股還有續強的機會，但台股要走攻擊都是電金雙主流帶動指數，這一波電子股最弱勢的股票在矽晶圓被動元件光學股這也是 10 底台股可以脫離底部的指標，弱勢股不再破底對台股的續彈是有利的，因此第一波的輪動我們建議以矽晶圓被動元件光學股這三大族群是接低的方向，指標股華新科環球晶先站上月線接下來玉晶光也站上月線的話代表這波弱勢股已經開始完成底部還會續強，當電子股不再走弱搭配金融股的表態台股還有續攻的機會，所以就指數的強弱就以金融 + 矽晶圓被動元件光學股為盤中的觀盤指標，當金融 + 矽晶圓等類股都沒走弱那麼接下來要注意中價股的補漲比價空間。

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