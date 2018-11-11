史上最大生物科技IPO來了！mRNA療法「獨角獸」美國交表 估值達到70億美元

生物科技界最大一票 IPO 來了！

11 月 9 日周五，主打 mRNA（信使 RNA）療法的生物科技新銳公司 Moderna Therapeutics 已向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，申請在那斯達克上市，募資 5 億美元，股票代碼 mRNA。

申報文件顯示，這一估值 70 億美元的生物科技獨角獸計劃將所募資金用於藥物研發和臨床開發，領頭承銷此次 IPO 的投行包括摩根士丹利、高盛和摩根大通，股東包括富達投資、紅杉資本等。

此外，在截至 9 月 30 日的 9 個月中，Moderna 營收 1 億美元，虧損 2.43 億美元。去年同期，該公司則是營收 1.14 億美元，凈虧損 2.18 億美元。

根據官網的公開資訊，截至 9 月 30 日，Moderna 資產負債表上共有現金 12.3 億美元，沒有負債。在此之前，該公司已經通過私人融資的方式籌集了 24 億美元資金，最新估值就是在今年 2 月的一輪 5 億美元融資中獲得的。

這家成立於 2010 年的生物科技企業致力於研發傳染病、癌症免疫和罕見病相關療法。簡單來說，Moderna 計劃製造合成 mRNA，之後注射入患者體內，使其體內細胞自行產生藥物療法。

這一療法廣受青睞，原因在於若能將 mRNA 導入體內的特定細胞或者組織中，那麼就可以利用細胞本身的核糖體表達出 mRNA 編碼的蛋白。因為 mRNA 可以表達的蛋白多種多樣，所以可以通過 mRNA 治療的疾病非常廣泛。

與基因療法相比，mRNA 不會影響 DNA 的結構，而且隨著時間的推移會被細胞分解，所以它的副作用能夠得到更精確的控制。因此，mRNA 療法在治療疾病方面有非常大的潛力。

但值得注意的是，使用 mRNA 作為治療手段也需要克服兩個技術難關：一是體外合成的 mRNA 會被人體的免疫系統識別成外來物，從而產生免疫反應。二是如何將 mRNA 導入到特定的細胞和組織中發揮作用。

目前，該公司研發管線中有 21 個研發項目，其中 10 個已進入臨床開發階段，走得最遠的是代號為 AZD8601 的局部再生療法，現已進入第二階段。

在 Moderna 之前，規模最大的生物科技 IPO 是信達生物製藥在港上市，募資規模達 33 億港元，約合 4.2 億美元。

10 月 31 日，信達生物在港交所掛牌，以 13.98 港元的股價發售約 2.36 億股。作為中國生物製藥領域最具影響力的獨角獸之一，信達生物打破了港股新股破發潮，首日掛牌就取得開門紅，股價一度漲超 20%。

『新聞來源／華爾街見聞』