科技股受盡磨難 華頓商學院教授：不靠它股市一樣能走高

華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 週五 (9 日) 表示，即使沒有科技股助力，股市也「絕對」能夠走高。

近幾年回報率最佳的科技股最近遭到重創，10 月表現是 2008 年以來最糟的月份。但 Siegel 認為，在債券表現不佳、殖利率上升的狀況之下，原先樂於擁抱科技股風險的投資人，可能開始轉向高股息股。

他說，「這種狀況可能會讓我們在 2019 年感到驚訝，市場在科技成長型股票經歷了巨大的長期增長之後，再度重回價值型股票市場。」

美股週五 (9 日) 收盤下跌，因油價下跌引發的經濟放緩擔憂令投資人憂心。科技股受到重創，導致標準普爾 500 科技股類股下跌 1.7%。亞馬遜 (AMZN-US) 是其中表現最差的，下跌 2.4%。

總而言之，5 家市值最高的的企業：蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜、Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US)，總共流失了 750 億美元的市值。

以科技股為主的納斯達克指數 10 月收盤下跌 9.2%，亞馬遜和 Alphabet 分別下跌 20% 和 9.7%。

Siegel 表示，目前美股正在經歷類股輪動的陣痛期，而每當類股輪轉時，股市總是「波瀾洶湧」。

美國聯準會 (Fed) 在 8 日宣布決定 11 月維持聯邦基金利率不變後，美國國債殖利率 9 日下跌。

然而，Siegel 表示，由於潛在的貿易爭端和經濟放緩，預計 Fed 將在 12 月升息。他指出，大多數分析師對第 4 季國內生產總值的估計都低於 3%。

從長遠來看，他仍然認為股票估值確實很有吸引力。建議投資人「堅持下去」，因為「市場價值很好」。