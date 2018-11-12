阿里巴巴光棍節銷售額再刷新高 達308億美元

阿里巴巴 (BABA-US) 推出的「光棍節」銷售活動打破去年記錄，在 24 小時購物活動時間內銷售額超過 308 億美元。

總商品價值 (GMV) 顯示這家中國電子商務巨頭各個購物平台的銷售額，在香港時間下午 5:34 左右打破去年的 255 億美元記錄，並在之後的時間裡繼續走高。

阿里巴巴以人民幣計價的光棍節 GMV 打破紀錄的時間甚至更早。由於人民幣兌美元匯率較一年前走弱，意味著需要更高的人民幣銷售才能獲得相同的美元金額。

這是一年一度的光棍節活動的第 10 年，也被稱為「雙 11 購物節」，因為它是在 11 月 11 日舉行。在 24 小時期間，阿里巴巴在天貓等電子商務網站上提供了巨大的折扣。銷售輕易地超越任何一個美國購物假期中。

該活動一開始表現就極佳，銷售額在 1 分 25 秒內達到了 10 億美元。僅 1 個多小時，銷售額就超過 100 億美元，比去年快 5 分 21 秒。

阿里巴巴在今年的光棍節中加入了一些新面孔。Lazada 是一家總部位於新加坡的電子商務網站，在東南亞開展業務，阿里巴巴持有多數股權，並自行銷售。阿里巴巴的食品外送平台餓了麼 (Ele.me) 為 11 個中國城市的精選星巴克門店提供送貨服務。今年稍早，星巴克 (SBUX-US) 與阿里巴巴達成協議，在中國開展合作。

阿里巴巴光棍節向來邀請娛樂界名人出席開場活動，今年包括 Miranda Kerr 和 Mariah Carey 等。公司創始人馬雲也出席了媒體活動，宣布光棍節的開始，但他沒有發表演說。

這家中國巨頭今年將重點放在一項名為「新零售」的戰略上，該戰略旨在將其線上業務部分與線下業務結合。例如，它有一系列名為「盒馬鮮生 (Hema)」的雜貨店，允許用戶進入和購物，用手機付款後離開。與星巴克的合作也是新零售策略的一部分。

阿里巴巴 CEO 張勇表示，「當我們談論新零售時，我們堅信線上商業世界和線下實體店面不是個別獨立的。仔細檢視客戶群，每個人都在網路上。每個人都是網路用戶。您擁有相同的客戶群。商業世界也一致。這是關於如何將線上和線下創新整合為一個數位化商業世界。」