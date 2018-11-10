美股3大指數低收 U+A0納指跌1.65%

美國聯儲局維持利率不變，但暗示12月加息。市場關注中國經濟數據以及大行唱淡企業盈利，加上油價波動。周五美股受到相關因素影響而下跌，3大指數繼續向下，道指一度挫逾230點，標指亦下跌超過1%。道瓊斯指數收市報25989點，跌201點，跌0.77%；納斯達克指數報7406點，跌123點，跌1.65%；標準普爾500指數報2781點，跌25點，跌0.92%。

本周道指同標普指數都升逾2%，納指就升0.7%。

美國11月密歇根大學消費者信心指數初值為98.3，高於市場預期的98，增加市場對12月加息的預期。其他經濟數據方面，美國10月最終需求生產物價指數(PPI)按月上升0.6%，按年上升2.9%，勝預期。美國9月批發銷售按月上升0.2%，差過原先預期的增長0.5%。

大行的言論亦對後市有心理上影響，高盛預期美股企業的利潤增長將在未來兩年大幅下跌，原因是隨着美國減稅政策的好處逐漸消失，加上經濟增長放緩及利潤率壓力不斷增大。摩根大通分析報告指出，通用電氣(GE)的最壞情況將於較後時間出現，消息拖累GE股價跌約10%，創下9年來最大即市跌幅。

評價網站Yelp發出業績預警，股價全日冧26.6%至31.93美元。迪士尼上季純利及收入均勝預期，股價逆市升1.65%。



