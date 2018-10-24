真實的美股：標普500七成公司跌入調整區間 179支個股進入熊市

美股的牛市還能走多遠？

避險情緒捲土重來，美股周二再度下跌。雖然標普 500 指數尚未跌入回調區域，但周二下跌之後該指數的大部分成份股已經跌入調整區間。

與全球貿易環境密切相關的工業巨頭 3M 與卡特彼勒第三季業績令人失望，疊加沙烏地阿拉伯記者事件加深投資者擔憂，標普 500 指數周二收盤下跌 0.55%，自 9 月 20 日的紀錄高位已跌去近 7%。

雖然標普 500 指數尚未從近期高位下跌 10%，進入回調區域，但該指數中四分之三的成份股已跌入這一區域，甚至進入熊市。

據湯森路透的金融與風險業部門 Refinitiv 統計，標普 500 指數的 505 隻成分股中，大約 353 隻股票（約 70%）已從 52 周高位下跌至少 10%。其中，有 179 隻股票（約 35%）已下跌至少 20%，進入熊市地帶。

Refinitiv 統計還發現，整個紐交所來看，有 1256 隻股票觸及 52 周低位，只有 21 隻股票創出新高。

哪些個股和板塊表現最差？

就周二來看，工業板塊是美股市場當日表現最差的板塊之一，很多此類別的股票進一步陷入回調，此前卡特彼勒和 3M 發布財報令人失望：卡特彼勒財報稱製造成本上升，全年業績指引低於市場預期；3M 的銷售額出現兩年來最大幅度下跌，第三季盈利和營收都遜於預期，並下調了 2018 全年的盈利目標。

就十月來看，標普 500 材料板塊是當月表現最差的板塊，已從 52 周高位下跌 19%；相比之下，公用事業板塊跌幅最小，僅下跌 5%。

標普 500 指數中陷入熊市地帶最深的股票包括永利度假村和西部數據，兩公司均在中國市場有大量業務。由於中國第第三季經濟數據顯示仍處下行通道，投資者擔憂公司盈利前景受到影響。

華爾街大行齊唱衰 美股熊市近在眼前？

由於對更低的流動性和對經濟增長觸頂的擔憂，摩根士丹利本月兩度研報堅持「滾動熊市」理論，即板塊下跌「輪盤賭」很快要蔓延到整個大盤，美股近期任何反彈的嘗試都不會持久。

在美債殖利率走高、企業盈利增速放緩、以及國內外持續緊張的地緣政治環境等新背景下，高盛也認為宏觀環境改變太大，今年美股恐怕無法重溫傳統的聖誕節上漲行情，未來三周將是高光時刻。

總結來說，大摩和高盛兩大華爾街主流投行都認為，此前最受寵愛的科技股表現疲軟，疊加今年不尋常的宏觀背景和中期選舉，都令美股持續反彈看起來不太可能。摩根士丹利還認為，昔日熱門的成長股和科技股還會再跌 6%-8%。

10 月初美國公債殖利率快速走高被普遍認為是美股市場的轉折點，引起美股 10 月 10 日、11 日兩日拋售。儘管美國的經濟數據依然靚麗，但隨著聯準會不斷唱多美國經濟前景，美債殖利率在那幾日狂飆突進（特別是被當做計算各類資產價格折現率基準的美債 10 年期殖利率突破了 3.25%），引發投資者恐慌情緒。

市場對利率飆升的擔憂並不容易緩解。這一輪美股牛市的延續很大程度上得益於川普的減稅政策，在聯準會持續升息背景下，一旦刺激政策退出，美國經濟增速就將開始放緩，美股可能就要遭到衝擊。