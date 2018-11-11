高盛：3大要素已表明 美股恐將進入「長熊」

市場剛剛經歷了分外殘酷的十月，許多金融資產觸及熊市，標普 500 指數在 23 個交易日中有 16 個交易日下跌，全球股市共計蒸發 5 兆美元市值。高盛指出，現狀並不樂觀，三大要素表明，美股可能已經進入「長熊」。

兩個月前，高盛「牛／熊市風險指標」已經「閃爍著紅色」，主觀崩盤幾率達到約 75%。這一數位不僅遠超 2000 年和 2007 年崩盤前的水準，更是已經創下十年新高。高盛最近進行了一次測算，最新結果表明，美股市場目前出現熊市的風險高達 73%。目前來看，73% 的熊市風險預示著未來 12 個月美股的平均回報率為零。

股市全線大失血，高盛策略師 Peter Oppenheimer 不禁擔憂：現在的問題在於，這是否標誌著更為廣泛的熊市的開始？或是說這只是幅度很大但並不穩定的一次回調，市場能夠迅速恢復？

Oppenheimer 認為，現狀並不樂觀，三大要素已表明，美股可能即將進入長熊：首先，經濟增長／通脹組合正與股票回報率背道而馳；其次，暴跌之後往往出現反彈。第三，高盛熊市風險指標仍舊處於高位。

簡單來說，問題根源在於，全球經濟原本在 2017 年創紀錄的寬鬆金融環境中過得舒舒服服，並受到財政刺激（尤其是美國）的進一步提振，但這一增長勢頭已經開始失去動力。

高盛經濟學家預計，美國第四季度 GDP 將放緩至 2.6%，遠低於第二季度的四年新高 4.2% 和三季度初值 3.5%。更糟糕的是，展望到未來金融環境收緊及財政刺激政策減少的狀況，美國明年四季度 GDP 增速或將進一步放緩至 1.75%。

在過去的幾年中，美聯儲加息的影響被美國經濟的強勁增長所抵消。但隨著時間的推移，增長和通脹之間的平衡逐漸惡化。再加上金融條件趨緊、油價走高、關稅風險等影響，全球增長勢頭有所放緩。