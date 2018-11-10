〈退休金不夠用藥方〉以房養老用房子換退休金 要留意兩大風險變數

軍公教年金改革後，勞保年金改革將跟進上陣，退休金不夠用恐怕成為各行各業未來共同面臨的煩惱，在少子化、高齡化的浪潮下，名下有不動產的民眾或可考慮用「以房養老」，但要注意的是，申辦前還是要撥撥算盤，將利率走升噢長壽風險列入考量。

「以房養老」是指屋主將名下不動產抵押給銀行，銀行依照屋主年齡、房屋價值，計算借款成數、利率後，再按月或依約定方式，支付現金給借款人，直到借款人終老為止。

目前開辦以房養老的銀行共有 12 家，包括，中信銀行、上海商銀、華南銀行、第一銀行、台灣銀行、土地銀行、台企銀、合庫銀等，最高可申貸成數平均約 7 成，貸款利率最低 1.75% 起跳，至於申貸年限與年齡門檻，各家銀行條件各異。

在低薪、少子化的趨勢浪潮下，以房養老對於退休族來說，用名下房屋抵押給銀行換生活費，可彌補因年金改革「收入」減少的缺口，又能減輕肩負養家育兒青壯世代的負擔，算是兩全其美的理財方式。

但要注意的是，面對未來利率走升、國人餘命延長的趨勢，申辦以房養老前除了盤算哪個方案划算外，也要將未來利率走升、餘命延長的趨勢。

其中，利率部分，銀行主管說，未來中央銀行啟動升息時，銀行利率也會跟著提升，屆時恐面臨利息支出增加、領取金額減少的情況，進而陷入錢不夠用的難題。

此外，部分銀行為增加產品吸引力，下修申辦年齡門檻，例如安泰銀行的以房養老方案，只要年滿 55 歲就能申請，但申貸年限最多只有 30 年，隨著國人餘命不斷延長，也可能面臨借款人過於長壽，但借貸年限已經到期的困境。

