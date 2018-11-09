【華冠投顧】強彈機會漸遠，留意賣點

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨天節目中分析到道瓊指數接近前波起跌前反壓，要 V 轉機會並不大，但有較大機會進入震盪，昨晚四大指數僅剩道瓊小漲，而今天大盤雖然跳空開低量縮收黑，三日形成「夜星」K 線型態，但因為近三日量能不大出貨跡象不明顯，加上美股先看高檔震盪，推估這邊短線還是震盪機會較大，而昨天資減券增，短線上籌碼還是有嘎空機會，搭配大盤看，短線頗有多空矛盾的現象，就如近期大家也有感受到的操作難度不如上週攻勢連續，接下來就是慎防美股再度轉弱，短線多頭防守點則是續看 9817 不破。

近期分享的幾檔高券資標的，已經有反彈到季線遇壓的狀況，6182 合晶、5483 中美晶、6488 環球晶反彈到季線附近是讓短多一個停利出場的好位置，但並不一定是一個放空的選擇，因為這些券都沒退，這邊震盪機會高，也要慎防繼續嘎空的可能，而 2349 錸德今天開高走低，一樣提醒近期反彈操作已經沒這麼好做，要自己留意反壓出場點。

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