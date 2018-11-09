【華冠投顧】加權指數守住月線、被動元件買盤升溫

鍾騏遠分析師

加權指數今天漲多拉回，不過在月線附近，得到買盤的支撐。從成交市值來區分，被動元件的國巨、華新科分站一、二名。另外，櫃買指數方面，則是由環球晶、合晶以及信昌電，分別包辨前三名。這表示，多方力量仍未消失，而且正逐漸的誘空、養空中。另外，以台積電為首的蘋概股，今天出現帶量的拉回，雖然幅度並不大，但卻是影響指數拉回的主因。

由此可見，外資藉由權值股的拉回，卻一方面將資金轉入漲價題材，以預期後續的中期趨勢做準備。再從總體經濟的角度來看，美國對中國的貿易關稅無解，但是否會進一步擴大，仍需要更多的資訊來評估。不過，多數的中國出口商（包括台廠），都已經有在其它國家設廠的計劃。或是透過中轉其它國家的方式，來間接出口到美國。因此中美貿易的衝擊可望得到部份緩解，股價也有機會重回基本面。

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