【華冠投顧】台股大跌百點，周線下跌76點!

台股上周跌深反彈大漲 417 點，本周轉為震盪盤，結果最高 10014 點，最低 9782 點，收盤 9830 點，上下震盪盤，周線下跌 76 點。

台股昨日上萬點，非買點，結果尾盤殺低! 今日再下殺 115 點。本周為一個多空多空雙巴盤，個股也是漲漲跌跌多空雙巴盤，其中被動元件，矽晶圓最具代表，例環球晶 (6488) 本周一漲一跌上下震盪，大漲追就拉回，大跌空就上漲，很多人追高殺低，巴來巴去! 今日焦點: 蘋概三雄台積電 (2330) 收在全盤最低的 231 元，下跌 2.33%；鴻海 (2317) 收在 76.1 元，下跌 0.65%；大立光 (3008) 收 3080 元，下跌 3.75%。今天大盤以生技、軟性顯示器等概念股走勢最強，包括國光生 (4142)，達邁(3645)，亞電(4934) 等，表現優於大盤，康 KY(6452)連續跌停後今日直奔漲停。

接下來，下周就是台股暴跌後的反彈第三周，雖然還有機會漲，不過追價開始危險了，因為空頭跌深反彈一旦結束之後，新一波風暴將會再度降臨，各位操作不得不謹慎。

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