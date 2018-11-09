樺晟Q3、前3季轉盈 攜美國NBS進軍行動支付市場

樺晟 (3032-TW) 今 (9) 日及第三季財報，第三季稅後純益 4478 萬元，每股純益 0.45 元，較前季以及去年同期轉盈，也帶動前三季獲利來到 2075 萬元、每股純益 0.21 元，亦較去年同期轉虧為盈，而公司也將成立子公司，擬切入行動支付的市場。

而華晟也同步公告 10 月營收 2.62 億元，月減 12.9%、年增 12.3%，累計前 10 月營收 23.01 億元，年增 22.6%。

華晟第三季營收獲利表現回溫，單季營收 8.57 億元，季增 5.5%、年增 26.8%，毛利率 12.4%，季增 5.93 個百分點、年增 1.84 個百分點，營益率 1.87%，季增 4.16 個百分點、年增 2.8 個百分點，稅後純益 4478 萬元，每股純益 0.45 元，較前季以及去年同期轉盈，

累計華晟前三季營收 14.44 億元，年增 20.2%，毛利率 10.22%，年減 1.22 個百分點，營益率 - 0.68%，年減 1.51 個百分點，稅後純益 2075 萬元、每股純益 0.21 元，較去年同期轉虧為盈。

樺晟第三季主要受惠個人電腦用線出貨成長，鋼材事業也開始出貨，帶動單季本業狀況回溫，加上匯率回穩挹注業外表現，推升單季、累計獲利轉盈。

而樺晟多角化經營布局腳步不停，公司於昨 (8) 董事會通過將成立子公司，未來將以經營行動支付系統業務為主。

公司表示，已經與美國信用卡發卡系統及設備商 NBS 洽談合作計畫，目前在行動支付系統領域取得多項國際信用卡組織及第三方機構的認證，看好未來將成為轉型的重要動能。