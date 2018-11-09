2018年氣候外交圓桌聚焦綠色金融 案例交流推動永續展望

2018 國際氣候外交圓桌會議上周 (11/1) 在台灣永續能源研究基金會等單位共同舉辦下落幕，此次會議聚焦綠色金融議題，邀請國內外企業、外交部代表一同進行交流，並以政府部門、金融業、以及能源業等面相，共同討論綠色金融的未來發展，盼借鏡國外經驗探討台灣綠色金融的後續展望。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，台灣目前正全力發展能源轉型，估計市場對於政府發展再生能源的展望，將帶動市場投資高達 1.5 兆元，其中在工程、就業及金融方面，都是台灣因應氣候變遷的行動機會。

法國巴黎銀行 (BNP) 代表及英國氣候變遷大使皆表示，氣候變遷會帶來金融風險，同時也會驅動低碳經濟的成長，企業須透過跨部門的合作，提升金融、氣候與政策各方面專業人才的參與，做出相對應投資轉型，並將投資導引至整個經濟體系中。

丹麥在台商務辦事處處長倪安升指出，丹麥在 70 年代石油危機以來，共經歷 4 次國家能源計畫進程，並在去年將風力發電占比提升至 43.6%，其中策略包括對污染密集部門徵稅、研發綠色能源投資、政府電力收購制度、以及透過和社區分享利潤提高公眾的接受度等。

德國風機製造商艾納康 (Enercon) 台灣總公司董事總經理黎森也提到，現今許多國際企業像是 Google、Philips 等皆透過再生能源購電協議向在地綠能業者買電，除了為當地社區帶來好處，也帶動當地融資需求的提升。

針對台灣綠色金融的發展概況，金管會綜合規劃處胡則華專門委員提到，自 2016 年 9 月至今，國內銀行向綠能產業的貸款金額已成長 16%，此外，台灣證券交易所已有 19 種綠色債券上市，發行金額達 494 億元，期望能持續從金融角度在氣候變遷中施力，善盡環境保護責任。