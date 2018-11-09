反彈偏弱 聚焦法人回補股 經濟數據利多反成貨幣政策利空

文．馮泉富

台灣基本面仍不足以強力推升台股，只能寄望個股表現，設定更嚴苛選股條件，不但要產業能見度高，股價修正沉澱夠久，還需要法人買盤加持，才有利於股價續航力。

近期台股除了十月三十一日出現了二七六點的明顯反彈以外，隨即又陷入狹幅橫向整理。事實上不只國內股市呈現弱勢表現，連今年以來獨強於全球的美股，反彈波也步伐蹣跚。美股道瓊指數今年二月跌破六十日線不到兩周就收復，相當具活力，本波十月份跌破六十日線至今超過三周卻尚未收復，市場信心不可同日而語。

市場信心修復時間的長短通常不易掌控，尤其又卡了一個美國期中選舉。目前選舉結果尚未揭曉，如果共和黨無法掌控參眾兩院，市場的各項擔憂就無法落地。例如，川普的二階段稅改是否能順利推展、與日本及歐盟的新貿易協議可能延宕進而影響企業的投資決策、原先致力鬆綁的法令規範 (包括汽車、能源和金融等) 是否期待落空等等。

不過，期中選舉戶後，不論美國國會勢力如何重組，市場如何解讀與反應，至少已塵埃落定，美股無論是大漲還是大跌，一次性的宣洩釋放機率大，中長期趨勢還是得回歸基本面。投資人的信心是很微妙的，現階段市場的難度是在於「經濟數據的利多相對是貨幣政策的利空」，就看市場的信心是往哪一邊傾斜。

日前新公布的十月美國非農就業人口經季節調整後大增二十五萬人，優於市場預期的二十萬人，換算年增維持在高檔的二五一．六萬人，即便勞動參與率微幅上升，也稱得上充分就業的水準；失業率維持歷史低檔的三．七％，優於前期的三．九％。

薪資增速部分，美國十月平均每小時薪資年增率三．一四％，是二○○九年四月以來的最大漲幅。就業市場的持續緊俏，讓市場擔憂 FED 的貨幣政策持續向鷹派傾斜。

利率持續影響資金風險偏好

由於美國的失業率持續維持在三．七％歷史低檔，顯示就業市場的熱度高漲，就業市場越緊俏，企業只能透過增加工資和福利來應對勞動力短缺，接下來就容易引導薪資加速成長，而薪資增速恰恰是聯準會觀測中期通膨的重點指標之一。當通膨的預期心理傳導至債券市場，債券殖利率就易升難跌。

公債殖利率等同任何金融商品投資的機會成本，也有金融市場的定錨作用，一旦大幅波動將影響資本市場的各項合理估值 (本益比的修正)。在公布美國薪資成長數據的同一天，美國三十年期公債殖利率，躍升達三．四六％，創二○一四年三月來最高，十年期美債殖利率也揚升至三．二二％，觸及今年十月初以來的高點。

眾所周知，美國 GDP 的增長，七成靠消費市場，消費的兩大支柱為汽車與房地產，而三十年期公債殖利率直接關聯到房貸利率的基準，殖利率創高將持續加重大部分購屋者的成本，進而壓抑房地產需求，這是我們未來要持續關注的經濟指標之一。

另外，由於債券殖利率走高是引爆十月股災的主要導火線，既然公債殖利率持續墊高，美股的橫向整理時間勢必拉長，利率仍將是中期影響資金風險偏好的主要因素。

台灣經濟基本面偏弱 無法提供台股推升火力

將焦點拉回台灣，根據中華經濟研究院公布的台灣製造業採購經理人指數 (PMI)，十月製造業 PMI 經過季節調整後下跌二．一至五一．八，為二○一六年五月以來的最慢擴張速度，雖然景氣持續位在擴張水準之上 (五十以上為擴張)，但擴張速度已明顯放緩。

其中部分細項的數據已向下轉為緊縮，當中又以新增訂單數量大幅下滑最為明顯，成為拖累數據表現之關鍵因素，而新增出口訂單亦連續四個月呈現緊縮，未來如果中美貿易談判能順利出現轉機，加上台商回流潮與轉單效應，將有助景氣基本面重新轉強，進而有利於台股重返萬點。

相反的，如果中美之間的貿易爭端持續惡化，將間接影響台灣的中間材出口 (如部分電子零組件)。

至於非製造業採購經理人指數 (NMI) 的部分，比製造業提前落入緊縮區間，十月數據較前月持續下滑○．九個百分點至四九．九％。若由台灣的指標企業之營收概況觀察，出口景氣確實有些烏雲。

例如股王大立光十月營收月減五．五六％，年減六．九五％，雖符合公司法說會與外資圈普遍共識，但重點在於公司方面預期十一月營收表現又較十月更保守，顯然市場傳出蘋果針對新機砍單的效應早已擴散，目前大立光累積前十月營收為四二七．一七億元，僅比去年同期微增○．一九％，幾乎持平。

除非大立光在淡季之始的十二月營收能有超乎水準的表現，否則第四季營收比去年同期低，而全年營收比去年同期負成長的可能性，恐怕越來越高。這間接預告了台灣今年的出口旺季，可能旺季不旺。當台股失去了基本面的護持，投資人對反彈行情就不能過度期待了。

近期台股資金流動 持續不利多方攻擊

近期台股的資金流動，持續不利於多方攻擊；十月外資淨匯出四十七．一九億美元，是歷來外資單月淨匯出第七大，今年前十個月，外資有七個月出現淨匯出，累計前十月已淨匯出一○八．七三億美元，在美元升息循環的慣性未出現新變化以前 (例如 FED 的前瞻指引顯示明年升息次數改變)，很難期待外資大幅回流。

所以台股的多方只能寄望局部的行情，在選股策略的條件方面需要更嚴苛的標準。不但要產業能見度夠高，股價的修正沉澱夠久，還需要法人買盤的加持，各方條件具足，才能有利於股價的續航力。

法人估穩懋明年 EPS 九．三一元

例如穩懋 (3105)，外資由十月二十六日起連續回補，至十一月五日止累計外資回補了三五八七張。穩懋第三季 EPS 為一．七元，由於產品組合不利(VCSEL 貢獻佔比較低），折舊費用較高(八．○五億元) 和產能利用率較低(從八五％降至六○％)，毛利率低於原先預期。

不過，展望未來，穩懋已開始清點 Avago 的異質接面雙載子電晶體 (HBT) 生產線設備，將於二○一九年完成產能轉移，認列在二○一九年的資本支出，預估明年 5G 商機和更多 Avago 訂單，將帶動手機功率放大器業務約一五～二○％的年成長。

至於 mmWavePA(毫米波功率放大器)，公司方面在各種不同應用領域將會採用許多不同的材料與製程，包括 Si-Ge、CMOS、GAAS 和 GaN，砷化鎵 (GAAS) 和氮化鎵 (GaN) 材料在 5G 毫米波應用上採用率將比 4G 更高，顯示出明年 6 Ghz 以下功率放大器和 VCSEL 的需求強勁，在 5G、物聯網(IoT)、802.11ax 技術規格帶動下，明年射頻業務成長動力十足，法人預估二○一九年 EPS 約九．三一元，值得持續追蹤。

來源：《理財周刊》 950 期

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