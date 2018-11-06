〈分析〉哪些產業將隨美政局變天？醫療、科技、能源、汽車

週二美國期中大選，除了美國未來 2 年的政局可能轉變，恐怕連股市、貿易和整體經濟都將受影響。

最新民調顯示，民主黨有機會取得眾議院控制權，而共和黨則可能維持在參議院的多數席位，這結果將導致國會分裂。當然，真正的選舉結果還是要到開票後才能見真章。

政策專家認為，期中選舉牽涉的 2 大風險是貿易和 Fed。一如高盛分析師 Abby Joseph Cohen 表示，投資者預期 S&P 500 企業明年獲利成長 7%，但「如果中美關稅戰惡化，這項預期可能面臨風險。」

Fed 的獨立性也是一大議題。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 和川普總統一直就升息議題隔空交戰，Pimco 的 Libby Cantrill 認為，不管選舉結果如何，川普還是會繼續罵 Fed，似乎這樣比較能凸顯 Fed 的獨立性。

幾乎每一回選舉之後，都會出現大量貿易，參眾議院權力平衡後，可以停止影響美國貿易的協議，例如美、墨、加的貿易協議 (川普欲以此取代 Nafta) 還需要國會核准。

但川普也利用貿易法授予的權利，讓總統可以對他認為貿易做法不公平的企業進行報復。這一點讓國會難以插手，這也是美中關稅鬥爭擾亂市場的原因之一。

醫療保健企業對此回選舉特別在意，因為佛州、喬治亞州、坎薩斯州和威斯康辛州的民主黨州長候選人均開出了擴大醫療補助的選舉支票，其他州也有類似問題，例如蒙大拿州 (Montana) 的選民可以透過捲菸稅，繼續資助擴大醫療補助，也有機會將捲菸稅退回。

倘若民主黨至少拿下眾議院，債券投資人可望鬆一口氣。因為民主黨議員可以阻止共和黨新一波的減稅倡議，縮限預算赤字成長的可能性。這可望緩解殖利率上升的壓力，因為殖利率會因通膨和赤字預計上升而上升。在經濟成長強勁、稅收提升、國家預算狀況良好的情形下，這對市政債券來說是好兆頭。

其他投資者對期中選舉能期待什麼？那些產業受到選舉結果的影響最大？商業媒體《巴倫》分析了一些產業，以下摘述：

醫療保健股

Strategas Research 政策研究部門主管 Daniel Clifton 表示，國會分裂對醫療保險公司是好消息，因為《平價醫療法案 (Affordable Care Act) 》將得以保存下來 (即所謂歐巴馬健保)，有助於醫療補助 HMO 組織、醫院和其他 ACA 供應鏈中的企業。

但倘若民主黨拿下參眾兩院，這會增加處方籤價格受控制的前景。

能源股

如果民主黨掌控眾議院，探勘、生產、提煉和鑽井公司恐怕會有負面反應。因為民主黨試圖推翻共和黨降低環境監管的提案，而且可能會在聯邦階層重新處理氣候變遷的議題，旨在縮減二氧化碳排放量。雖然有共和黨和川普擋著，民主黨提案很難通過，但重新關注監管問題就可能成為產業逆風。

科技股

無論結果如何，大型科技股都必然受影響，只是細節上有所不同，因為民主黨或是共和黨，均認同網路隱私需要更高度的監管。投資者也可以預期反壟斷審查的出現，因為國會和司法部均在衡量谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等大公司是否濫用市場力量。一些民主黨人也希望重建網路中立性 (Net Neutrality)。

汽車股

由於銷售放緩且利率上升，推高了新車成本，一直重創汽車股，更甚至川普對鋼鐵和鋁材執行關稅戰，點燃了投資者的不安，如今如果監管環境更嚴苛，或者返回歐巴馬時期的燃油經濟標準，這將是壓垮汽車股的最後一根稻草，而這兩項正是民主黨人掌握眾議院後打算要執行的政策。