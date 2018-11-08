【華冠投顧】台股攻萬點，矽晶圓 被動元件等卻開高走低!

美股大漲，台股順勢開高，衝上 10014 高點，隨即在矽晶圓 被動元件等族群開高走低下，指數震盪走低，終場小漲 36 點，9945 作收，成交量 1190 億元，價漲量增格局。

美國選舉共和黨的川普輸掉眾議院，保住參議院，選後拋出院與民主黨一起合作，發展美國經濟，和諧氣氛讓道瓊指數應聲大漲 545 點，帶動今日亞股全面開高，台股開高後一度衝上萬點，可惜僅曇花一現，並在矽晶圓 被動元件等族群賣壓出籠下，指數也隨即震盪走低下來，萬點得而復失。焦點族群矽晶圓: 合晶 (6182)38.3→36.25 元，震幅 6.56%! 嘉晶 (3016)39.6→35.95 元，震幅 10.07%，台勝科 (3532)125.5→114 元，震幅 10.48%，中美晶 (5483)72.9→66.2 元，震幅 9.6%，環球晶 313→292.5 元，震幅 7.76%。被動元件: 國巨 (2327)350→324 元，震幅 8.16%，華新科 (2492)166.5→154 元，震幅 8.01%，信昌電 (6173)62→56.2 元震幅 10.71%，禾伸堂 110.5→103 元，震幅 7.14%，大毅 (2478)52.9→49.5 元 震幅 8.3%，此兩大族群震幅頗大，投資人切勿隨意亂追價。

台股本周如預期震盪盤，上上下下，指數仍變化不大，但震盪盤，易多空雙巴! 個股亦是如此，昨日主流強勢族群為矽晶圓與被動元件，今又變回弱勢族群代表! 因此，建議投資人在空頭市場操作追價時應格外謹慎。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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