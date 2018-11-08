【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股選後大漲逾2% 台股挑戰萬點壓力



◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 75 點至 9922 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 23.31 點，電子期逆價差縮至 - 0.99 點，金融期逆價差縮至 - 4.98 點。現貨部分，三大法人買超 25.33 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2755 口至 12520 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 671 口至 36329 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2198 口至 - 1720 口。

美國期中選舉落幕，川普選後一席將與民主黨加強合作的談話，激勵週三美股全面大漲，週四台股跳高開出，5 分鐘不到便突破萬點大關，惟上方反壓略為沉重，指數隨即反轉再度滑落萬點之下，所幸金融與營建類股肩負撐盤要角，力守盤勢維持在平盤之上進行整理直至收盤，終場加權指數上漲 36.96 點或 0.373%，收在 9945.31 點，成交量能 1191.72 億，較前一日增加 6.3 億。今日八大類股除了塑化類股與食品類股收黑，其餘皆收紅，其中以金融類股漲幅 0.99% 表現較佳，食品類股跌幅 0.7% 表現較差。技術面觀察，今日大盤指數開高走低以小黑 K 一度站上萬點，雖盤中挑戰萬點雖失利，但指數持續守穩在 5 日線之上，若國際股市未見大幅拉回，則短線仍有突破萬點機會，今日新台幣持續升值，外資現貨持續買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

從週選擇權觀察，未平倉最大量支撐壓力區由 9400~10500 點收斂至 9900 點，有多空在這附近互相角力的意味，而週 Call 的未平倉又相對高出 Put，也代表目前臨近萬點關卡，指數短線的壓力較重，不過全月份未平倉量 put/call ratio 值僅小幅下降 0.01 至 1.07，仍高於中性值 1，顯示雖短線選擇權籌碼面顯示上檔壓力重，但整體中長線的籌碼面還算較中性甚至略為偏多。VIX 指數則下降 2.52 至 19.39，反映美國大選結束後市場恐慌情緒也明顯出現緩和。

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