【華冠投顧】盤後分析：萬點反壓沈重

劉彥良 分析師

昨晚美股反映期中選舉大漲 545 點，但今天亞股卻開高走低。台股早盤重返萬點，唯萬點反壓沈重下終場只收在 9945 點。月線雖然如預期成功翻揚，但要持續走揚的話，接下來幾個交易日最好是站穩萬點，否則月線忽上忽下就會變成橫向整理盤。

上櫃指數開高走低的現象比加權指數明顯，主要是受到環球晶 (6488) 的影響。環球晶公告 10 月營收創新高，相對其他漲價族群的衰退來看實屬難能可貴，但環球晶整場的走勢幾乎是開最高收最低，也就是說主力趁利多出貨，拖累許多漲價概念股同樣先盛後衰由紅翻黑。

道瓊指數 10/10 的帶量長黑 K 棒高點 26411 點將是多空易位的關鍵點，若接下來能順利站上，台股後面的反彈之路才會走得比較順利。

這波個股的反彈大致上可分成兩類，第一類是和大盤一樣站上月線的，若來到季線反壓要先出一趟，不論你是搶反彈賺到錢還是套牢等解套，因為目前季線多數是下彎且扣抵高檔。另一種則是反彈不過月線比大盤弱勢，這類股票一旦國際股市又出現風吹草動就會領先破底，想要搶反彈行情的投資朋友務必避開。

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