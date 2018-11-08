第一金旗下一銀統籌主辦美國福茂集團4,114萬美元聯貸案

第一金 (2892) 旗下第一銀行國際金融業務分行主辦美國福茂集團 (Foremost Group)5 年期 4,114 萬美元聯貸案，今(8) 日上午由第一銀行董事長董瑞斌和福茂集團董事長趙安吉共同主持完成簽約。美國福茂集團為建造兩艘 84,700 噸超巴拿馬型 (Post-Panamax) 散裝貨輪，此聯貸案由第一銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，其他參貸銀行有華南金 (2880) 旗下華南銀行、土地銀行與台企銀(2834)。



福茂集團於 1964 年成立於美國紐約，上海和香港設有分公司，集團旗下船運艦隊總載重量超過 500 萬公噸以上，為一國際知名大型航運業者。此聯貸案包括「Feng May 號」及「Ting May 號」二艘超巴拿馬型散裝貨輪，委由日本住友株式會社旗下大島造船廠建造，預計於明年 4 月及 10 月交船營運。