【大行報告】野村：中企離岸債凈融資額年末起將大減 開發商最受打擊

投行野村發表研究報告稱，中國企業離岸美元債的還款壓力正在增加，預期自今年第四季至2020年末，平均每季到期的金額達333億美元；隨著還款壓力增加而新債發行減少，預計凈融資額將在第四季度及往後幾個季度大幅下挫，當中開發商將最受打擊。

野村表示，在本地需求疲弱、信貸違約增加、人民幣貶值及美聯儲升息的背景下，離岸美元債再次面對更大的壓力。離岸美元債凈融資額下降可能令資本流入更少、減少在岸信貸供給、外匯儲備下跌、增加人民幣貶值壓力，最終令經濟承受更大的下行壓力。

報告估計離岸美元債未償還余額將由今年第二季度的7,246億美元上升至第三季度的7,510億美元，較2015年末增加逾一倍。未償還余額按年增速則由第二季的32.7%放緩至第三季的26.6%（2015-17年平均為36.5%）。

發行量方面則由第二季的534億美元降至第三季的374億美元（去年每季平均發行量為611億美元），部分原因為受到違約及利息上升影響。

報告指出，第三季離岸美元債凈融資額由第二季的215億美元輕微上升至264億美元。但展望未來，隨著還款壓力於第四季起增加而新債發行減少，預計凈融資額將會下跌，其中房地產板塊因受到調控措施、新屋銷售增長減慢、在岸融資難度增加、及住房負擔能力減弱等多種因素拖累，其離岸債的發行將受到打擊。

野村並預期，來自離岸美元債的信貸流入對GDP的貢獻未來將會減少（2015-16年貢獻GDP約0.5個百分點，2017年貢獻約0.7個百分點），且預期未來幾個季度離岸美元債凈融資額將進一步降至接近零。

此外，假如北京決定減少對抵押補充貸款的承諾，小型開發商的離岸債將面臨更大的沖擊；即使這情況不會發生，但從近期新屋銷售增速減慢，在內地低端城市的房地產榮景亦可能快將結束。

路透香港11月8日