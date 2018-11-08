取代馬斯克！Robyn Denholm成為特斯拉新董事長

美國時間週三 (7 日) 晚間，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 宣布 Robyn Denholm 將取代馬斯克擔任該公司董事長職位。

特斯拉在一份聲明中表示，Robyn Denholm 將離開澳洲最大的電信公司澳洲電信公司 (Telstra) 的財務長和戰略主管一職，加入特斯拉成為董事會主席。

特斯拉發言人表示，一旦 Denholm 離開 Telstra 後擔任特斯拉董事長一職，她每年將獲得 8,000 個股票期權和 30 萬美元的現金保留。

自 2014 年以來，Denholm 便開始擔任特斯拉董事會的獨立董事之一。她也曾擔任 Juniper Networks 的財務長兼營運長，並在 Sun Microsystems、豐田和安達信會計師事務所擔任過各種戰略和財務職位。

馬斯克離開他特斯拉董事長一職，是美國證券交易委員會在 8 月份針對馬斯克不當推文之後達成和解後懲處的一部分。馬斯克在當時的推文中表示，考慮以每股 420 美元的價格將特斯拉私有化，甚至已得到資金來源。這個推文造成 8 月 7 日的股價飆升至每股 387.46 美元的高位。

特斯拉股價在週三收於每股 348.16 美元，跌幅超過 25%。不過在特斯拉公布第三季財報獲利後，股價已逐漸攀升。

在 2018 年第三季，特斯拉營收達到 68.24 億美元，獲利達 3.12 億美元，高於市場預期。特斯拉也在第三季也出貨了 83,500 輛 Model 3，超過了華爾街分析師的預期。今年早些時候，特斯拉持續致力於提高電動車電池和 Model 3 電動車的產量。