小摩：國會分裂可能使川普放棄貿易戰

《彭博社》報導，摩根大通的策略師 Marko Kolanovic 週三 (7 日) 在報告中寫道，美國國會分裂對全球市場為最佳的結果，因為它可能緩解美中貿易戰的緊張局勢，並驅使全球股市在年底反彈。

美國於 6 日進行期中選舉，民主黨以 223 席奪回眾議院，共和黨則以 51 席續保參議院，美國國會呈分裂狀態，民主黨可試圖阻擋美國總統川普的政策通過，或對其進行更嚴格的監控。

儘管如此，許多市場參與人士與分析師仍認為，期中選舉的結果將不會使川普軟化，美中貿易戰將持續一段時間。

川普的前首席經濟顧問柯恩 (Gary Cohn) 表示，他不認為美中貿易戰在短期內能解決，國際貨幣基金組織的總裁拉加德 (Christine Lagarde) 亦認為，貿易戰情況在好轉前，可能會先變得更糟糕。

Kolanovic 的看法則與這些人士背道而馳，他認為期中選舉結果將使川普在貿易戰的立場軟化。他寫道，去年政策是有利於商業的，如稅改法案，但今年一系列政策卻對商業造成傷害，例如貿易戰、其他國家的保護主義和補貼。

但以現況來看，川普不能指望國會或聯準會進行更多的寬鬆政策，他必須透過自身政策來保持經濟的穩定，例如放棄具有破壞性的貿易戰，並設法達成貿易協議。



Kolanovic 認為，在這種情況下，較高風險的指數可能會有上漲的機會，如羅素 2000 指數與 MSCI 新興市場指數。

另一方面，根據摩根大通的研究，美股企業庫藏股買回可能會在 11 月達到高峰，有助於推升股價。同時，該策略師預期，波動性將降低，因此投資者將重回市場。

對於 10 月美股拋售，Kolanovic 提出他的看法，他認為是由於系統性資金流動、流動性不足與對沖基金去槓桿化所造成，而「政治」為上述因素的催化劑。

此外，內閣評估情勢錯誤也是造成股市遭拋售的原因，政府認為與加拿大和墨西哥達成新的貿易協議已足以支撐市場情緒，且川普內閣認為，在美中進行貿易戰之下，聯準會應該會暫緩升息的步伐，但都事與願違。