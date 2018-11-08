中國報復也不怕 川普鐵票選民力挺貿易戰 對中策略恐難軟化

最新出爐的美國中期選舉結果顯示，外界原本預期在貿易戰背景下，中國特別抵制的美國農業與工業州共和黨候選人，很可能在本次選舉失利，不過結果卻與預期大相逕庭，這跡象也代表川普強硬的對中政策不太可能有所軟化。

美國總統川普的關稅政策，是本次大選時農業與傳統工業地區的熱門話題，由於中國對美國的黃豆到龍蝦等出口產品施以反制關稅，這些地區在中美貿易戰當中受到很大衝擊。

有趣的是，選舉結果出爐後，一些反對川普關稅政策的候選人敗北，一些支持其關稅的候選人反而取勝。

這項選舉結果也代表，未來川普更沒有動力來軟化其強硬的貿易戰略。外界密切觀察，本月底在阿根廷舉行的 G20 峰會上，川習會的碰面究竟能為這場貿易戰帶來什麼樣的轉折。

川普在選後記者會上表示，中國原想在兩年內取代美國成為經濟大國，尤其「中國製造 2025」非常具威脅性，不過現在已捨棄這項計畫。更指出，希望能在 G20 峰會上與中國國家主席習近平有良好的會談，雙方會試圖達成協議，維持良好關係。

不過，曾任川普首席經濟顧問的柯恩卻表示，不認為貿易問題能立刻解決。他表示，中國很想解決貿易問題，白宮與川普陣營也了解，必須解決貿易爭端，但他不認為雙方貿易緊張局勢可以立刻解決。