IMF總裁拉加德：美中貿易戰可能加劇

《彭博社》在新加坡舉辦為期兩日的「新經濟論壇」(New Economy Forum)，7 日最後一場論壇，由國際貨幣基金組織總裁拉加德 (Christine Lagarde)、彭博創辦人 Michael R. Bloomberg 與新加坡副總理兼財政部長尚達曼 (Tharman Shanmugaratnam) 主講。

最後一場論壇主題為「展望明年」(The Year Ahead)。根據參與聽眾票選，68% 的投票者認為貿易戰將會是明年最重要的事件，其次為全球經濟放緩、氣候變化與其他問題。

美國總統川普對中國輸美 2500 億美元商品課徵關稅，希望能重新達成貿易平衡，中國方面亦採取報復性措施，且從貿易議題開始，一系列的爭端被引爆，包含人權問題，以及美國軍方 11 月擬在台灣海峽軍演，被視為向中國示威。

彭博認為，美國和中國最終會達成一定的貿易關係，然後緊張局勢將仍然存在，尚達曼指出，貿易戰被許多難題圍繞；IMF 總裁拉加德則表示，貿易戰在情況好轉之前，可能會先變得更糟，而這將對其他國家造成影響，因此她也認為貿易戰為明年最重大的事件。

彭博、拉加德與尚達曼 (圖: AFP)

美國期中選舉在 7 日落幕，民主黨奪回眾議院，共和黨續保參議院，美國總統川普的前首席經濟顧問柯恩 (Gary Cohn) 認為，儘管國會有了新力量制衡川普，但美國和中國在短期內達成貿易協議的機率不高。

柯恩在論壇上指出，「我不認為貿易糾紛在短期內會有解藥」，他指出他很希望白宮和內閣可以理解必須要解決貿易問題的重要性，他認為中國很想解決此問題。

而針對川普如此注重貿易逆差，柯恩回應他無任何特別見解，他指出，基於某些原因，川普認為對中 3000 億美元的貿易逆差太過龐大，但他有不同的看法。柯恩將此逆差解讀為，美國人民買了 3000 億美元較便宜的商品，因這些商品若在美國製造，價格將較昂貴。

柯恩指出，與其談論貿易逆差，如何進入中國市場、捍衛知識財產權以及中國強迫外國企業進行知識轉移，為更需注意的問題。

柯恩認為，中國將透過購買更多液化天然氣和美國農產品，以減少貿易逆差，但真正的核心問題並未被解決，智慧財產權和版權被侵權的問題仍然存在。