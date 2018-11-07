〈美國會分裂〉共和黨保住參院 川普：重大勝利

美國期中選舉仍在開票中，共和黨可望保住參議院多數席次，民主黨估將奪回眾議院掌控權，雙方皆宣稱獲勝；美國總統川普於推特發文表示，「今晚取得重大勝利」。

美國於 11 月 6 日舉行期中選舉，開票結果大致朝民主黨奪回眾議院、共和黨保住參議院的「分裂國會」方向發展，並未出現徹底顛覆當前政治版圖的「藍色浪潮」。

本次選舉被視為川普的「期中考」，雖然共和黨估將保住參議院多數席次，但眾議院卻可能被民主黨奪回，顯示民眾對川普政府的施政表現，不甚滿意。

不過，川普仍在推特寫道，「今晚取得重大勝利，謝謝大家！」

川普稱，「今晚取得重大勝利」。(圖：翻攝自川普推特)

民主黨領袖 Nancy Pelosi 可望回鍋眾院議長，她先前曾表示，對彈劾川普一事不感興趣，但民主黨重掌眾議院，握有調查與程序權力，就算 Pelosi 意願不高，其他人也可能提出彈劾論調。

根據 CNBC 報導，Pelosi 週二發表演說時強調，選舉結果讓民主黨獲得制衡川普政府的機會。

她同時呼籲，兩黨應擺脫分歧、尋求合作。

包括《華爾街日報》、《紐約時報》等媒體，皆刊出民主黨將在睽違 8 年後，奪回眾議院掌控權的報導。

《洛杉磯時報》評論稱，川普對移民及在野黨的「激烈攻擊」，是民主黨在選戰中獲勝的關鍵。

英國《衛報》評論指出，川普可能得做好被「清算」的準備；《衛報》專欄作者 Richard Wolffe 寫道，「川普不受監督的權力，即將告終。」